未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁

爭議不准改性別有否違人權法

本案爭議在於，現行政策要求跨性別者完成整個性別重置手術方可更改身分證性別，有否侵犯他們在《香港人權法案條例》下不受殘忍對待的權利。

代表上訴人Q和謝浩霖的英國御用大律師彭力克（David Pannick）表示，未完成手術的跨性別者每次向別人展示身分證，都要描述自己最私密生活，不時承受心理壓力和羞辱感受。上訴方稱，世界各地採用不同的性別承認制度，例如英國並非以手術為更改性別的門檻，且手術本身沒醫學需要，冀法庭頒令現行政策有違人權法。

政府方：入境處欠統一意見 難定客觀制度

代表人事登記處長的英國御狀Monica Carss-Frisk則稱，跨性別者要接受的醫學療程因人而異，入境處欠缺統一意見，難以制定客觀的性別承認制度。處長一方又稱，身分證性別對日常生活有不少影響，例如進入醫院和洗手間、處理法律程序等；港府以完整手術作為更改性別的統一門檻，可解決實際困擾。

官關注採開放制度或令人混淆廁所

法官林文瀚關注，假設香港採用較開放的性別承認制度，市民進入男女分開使用的廁所會否引起混淆。上訴方形容本案爭議相對簡單，若然其他國家的性別承認制度沒造成混亂，香港未必是例外。5名終院法官聽畢陳辭後擇日頒判辭。

【案件編號：FACV8-9/22】