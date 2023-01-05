的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕

47歲死者金子偉居於翠竹花園，在尖沙嘴一間日式餐廳任職經理。長兄表示，4兄弟妹與八旬父母同住，死者排行第三，與離異妻子育有22歲兒子。長兄稱三弟一般晚上11時許下班後慣常乘的士回家，昨凌晨突接獲通知胞弟遇意外昏迷，送院途中心臟一度停頓，頭部重傷且脾臟大量出血，完成第二次手術後仍不樂觀，醫生「叫晒屋企人去見佢最後一面」。

曾任司機兄：現場非交通黑點

胞兄亦曾為的士司機，過去曾接載胞弟回家，認為事發路段非交通黑點，應要調查司機駕駛情况，「無理由一架死車會撞埋去」。他稱一家仍未能接受意外，「接受唔到，點解坐車返屋企都會遇到意外，咁嚴重……佢都已經返到嚟（屋企）下面」，「阿媽仲講緊，今（昨）朝好好哋返工，點解到收工唔見咗個人？」

事發昨凌晨零時許，涉事的士沿竹園道向沙田坳道方向，駛至翠竹商場對開時撼向泊在慢線的貨櫃車，左邊車身剷入貨櫃拖架底，司機及乘客被困，救援人員趕至救出，乘客重創昏迷，77歲潘姓司機前額受傷，兩人由救護車送往伊利沙伯醫院救治。乘客延至清晨6時50分不治。

警問駛左線抑右線 司機稱中間

警方封鎖現場調查，的士左邊車頭支柱及車頂呈「V」形凹陷，鐵皮劏開。據現場消息，路面無煞車痕，懷疑的士未煞車下直撞拖架，由於撞擊力猛烈，坐在後座的乘客疑拋起時撼向拖架，頭部重創。

據悉，交通警員調查期間向涉事司機查問當時行車狀况，沿左線抑或右線行駛，司機報稱當時行路中間，警員感錯愕稱現場只有兩條行車線，司機稱因當時路面無車。警方經調查拘捕司機，涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷，已獲准保釋候查，1月上旬須向警方報到。案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。