高才通一周 接2600申請批1400份

「高才通」計劃上周三起接受申請，「人才服務窗口」線上平台同日開始運作，有意經各計劃來港者可在平台輸入資料，並連接到入境處網上平台遞交申請。孫玉菡形容，僅一周已有這數目，反應熱烈，提到高才通計劃下的簽證為期兩年，獲批簽證者可自行選擇何時來港。

內地人居多？ 孫玉菡：暫僅有整體數

被問到申請者是否內地人居多，孫指目前僅有整體數字，稍後有仔細分析數據後會與公眾分享，早前目的是盡快開通窗口，讓有意者盡早申請。他稱會不斷豐富平台內容，並盡快向立法會申請撥款，成立「人才服務窗口」實體辦公室。

被問及貧窮線會否取消，孫玉菡稱政府剛委任新的扶貧委員會，委員會的大原則是「精準扶貧」，具體工作要待新一屆委員會開會討論後，再向公眾交代。

被問貧窮線存廢 稱等新屆扶貧委開會

孫玉菡昨日傍晚前往新加坡和菲律賓馬尼拉訪問7日，了解海外招攬人才經驗，並探討如何更好地裝備菲律賓傭工，以應對香港人口老化。

孫玉菡今日至下周日會先到訪新加坡，拜訪當地政府負責人力和社會福利的兩個部長，視察持續進修和再培訓設施，並了解當地如何應對「零工經濟」下的勞工挑戰。他亦會與學者、大學生，以及在當地工作經商的港人會面。

下周日他會轉往馬尼拉訪問，與菲律賓政府高層官員講解香港在保障傭工方面的工作，就加強保障菲傭與監管職業介紹所交流，並會考察護理培訓機構，了解如何加強外傭在支援香港長者居家安老的角色。孫下周二晚返抵香港；離港期間，副局長何啟明會署任局長。