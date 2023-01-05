本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌

禮堂內放有本篤十六世遺照，旁邊擺放白色鮮花及蠟燭，堂外放有兩個花牌，分別由特首李家超及民政及青年事務局長麥美娟獻上，寫有「with heartfelt condolences（深表哀悼）」字眼。

儀式昨日傍晚6時由多次鐘聲展開序幕，儀式分為聖道禮、聖祭禮及悼念禮，由天主教香港教區主教周守仁主持，輔理主教夏志誠等人共祭。信眾在帶領下同聲祈禱並頌唱詩歌。副主教蔡惠民講道，提及本篤十六世以謙遜、勇氣帶領教會在體制上推行全面改革，在任期間承認教會未有盡力保護兒童的過失，成為一個高尚、勇敢的典範。彌撒至7時半結束。

信眾讚謙虛 「敢講教會醜聞」願讓賢

信徒李氏夫婦特意前來參加彌撒，李太稱十分欣賞本篤十六世，包括他對禮儀的堅持，她喜愛閱讀其書籍；而他辭任後亦保持謙虛，「對於教會的醜聞亦好勇敢去講」。被問及會否對其離世感傷心，她稱早前獲知前教宗病重消息，明白他已屆95歲高齡，故不太悲傷，強調「他返番天主度」，惟亦感可惜。

信奉天主教幾十年的伍小姐讚揚本篤十六世謙卑，且具有愛德和信德，「他覺得有其他人可以比他做得更好，退休讓另外一位新的教宗上任」。