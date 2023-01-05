港聞

港聞二

韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分

【明報專訊】全國人大常委會上月底通過《港區國安法》第14及47條的解釋。全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元在本報觀點版撰文，形容人大釋法是特區法制的重要組成部分，又指出人大的釋法有別於司法機構的司法解釋，並不針對或處理具體司法案件，體現尊重司法獨立的原則。

韓大元在〈人大釋法對香港法治發展的必要性〉稱，人大常委會首次為國安法釋法，進一步明確了相關條款含義、釐清法律界限。他引述根據憲法、《基本法》及國安法都列明全國人大常委會有解釋法律的權力，而《立法法》第45條則具體規定了解釋法律的兩種情形，即「法律的規定需要進一步明確具體含義」和「法律制定後出現新的情况，需要明確適用法律依據」。

指「立法解釋」有異「司法解釋」

韓說，人大常委會對國安法的法律解釋是立法解釋，以憲法、國安法為依據，通過解釋釐清國安法第14和47條的含義，明確相關法律規範的內涵、界限與邏輯；人大的釋法不同於司法機關的司法解釋，並不針對或處理具體司法案件，體現尊重司法獨立的原則。

韓說，是次釋法只涉及國安法第14和47條，從解釋內容看，人大以解釋的方式，在法律文本之內尋求解決爭議的路徑，為有效解決重大分歧提供規範路徑與方式，以完善特區維護國家安全的法律機制程序。

盧文端：釋法回應特首報告 沒「變相駁回」

全國僑聯副主席盧文端也在本報撰文，稱是次釋法回應了特首向中央提交的有關報告，包括不具有香港全面執業資格的海外律師參與國安案件，可能引發國安風險的問題，稱不存在「變相駁回」政府要求的問題。盧稱人大釋法的要點，分別是進一步明確了國安法第14條、47條規定的含義，並明確了國安法實施中遇到的新情况、新問題應當適用的法律依據，即有關問題應當取得特首發出的證明書，如法院沒能這樣做，香港維護國家安全委員會（國安委）應當履行法定職責下判斷及決定，盧認為，由此可見特首的角色至為關鍵。

早前本報報道，法律學者凌兵說，今次釋法無直接回應特區政府釋法條文及立法原意非常罕見，形容變相駁回政府要求。

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