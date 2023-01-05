控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證

辯方質疑警員就判辭作供

控方檢控基礎為17篇立場文章具煽動意圖，包括中大衝突兩周年專題報道〈畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉。控方昨傳召警方國安處高級督察丘楚怡，欲呈遞中大衝突暴動案判辭，描述上述文章背景，又擬透過警方內部資料，指出涉案文章的受訪者及作者被通緝或被捕，協助法庭以司法認知釐清事實證據。

辯方反對警員就判辭作供，質疑與被告的煽動意圖無關，稱透過警員在網上下載判辭為證供，「原則上好有問題」；加上每宗案件根據不同證據、由不同法官裁斷，不能約束法庭判斷本案中的事實，認為呈遞傳媒報道會較公平。

控方：內容縱屬實亦可能挑起仇恨

控方解釋，立場新聞發布上述文章時，法庭已頒布案件判辭，可反映法庭對中大衝突的事實裁斷，被告身為傳媒「會唔會唔知呢？」，故當文章「不符事實」，可推論其煽動意圖；即使文章內容屬實，亦可能意圖挑起對政府的仇恨。

控方指受訪者、作者後來被捕 辯方質疑與文章煽動成分無關

至於警方內部資料，控方認為可舉證立場發布的專訪中，3名受訪的「35+」初選候選人其後被捕；而另外一名作者是後來被捕的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，是本案被告鍾沛權的妻子，鍾固然知悉她被捕，繼而使立場新聞將部分文章下架檢視。

辯方質疑，被告知悉受訪者或作者被捕，與文章的煽動成分無關，而且被告不掌握警方內部資料，控方不能用以證明被告知情及有煽動意圖。

《港區國安法》指定法官郭偉健終批准丘楚怡解釋警方內部資料，其餘證據則可用新聞報道佐證。丘確認警方內部資料顯示，涉案文章的3名作者或受訪者，即羅冠聰、許智峯及張崑陽被通緝，曾受訪的何桂藍、鄒家成及梁晃維則在前年1月被捕。

警長：唔敢確定「立場」早年有否金主

另外，國安處偵緝警長4420劉興偉（音譯）供稱，立場母公司於匯豐銀行及PayPal的帳戶顯示，2019年7月有大量小額入帳，每日過萬筆，與捐款模式相若。辯方詢問，戶口2015年開立初期入帳次數較少、銀碼偏大，可否推論當時有「金主」支持立場新聞運作，警員稱「唔敢確定」是否有「金主」支持，亦不能判斷入帳者目的。審訊今續。

【案件編號：DCCC265/22】

（立場新聞案）