聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限

被告羅鎮傑（現22歲）被控於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。庭上所見，一名謄寫員將聆訊內容即時打成文字，展示於電腦屏幕上供被告閱讀。

辯方陳辭指出，根據《裁判官條例》第26條，控方針對原審的簡易程序罪行案件，須在6個月內提出檢控，意味普通法下的雙重保障，「舊案、輕案，要告就快告」，否則法庭不再受理。辯方進一步指出，相關權限應該涵蓋重審案件，以符合重審亦須從速處理的法律原則。

辯方續稱，英國針對可公訴罪行的重審令設有期限，世界各地亦有仿效，香港法律改革委員會曾在原則上同意此做法。辯方認為重審令的做法應如同原審，即檢控不超出6個月期限。辯方稱，若以2019年9月案發日起計，至今相距逾3年；若以最有利控方的時間點起計，即被告上訴得直後，就原訟庭的重審令上訴至終審法院，終院上訴委員會去年4月8日駁回申請，維持重審令起計，警方直至同年10月13日才向被告發出控罪書，故檢控仍超出6個月的期限。

控方促按字眼詮釋條例 不應推斷創造立法原意

控方反駁稱，相關條例無提及重審，裁判官應該根據字眼詮釋條例，如果條例無寫明，就不應推斷或創造立法原意，加上香港與英國不同，即沒有規定重審令須在6個月內執行，因此重審案件並不受制於時限。

【案件編號：ESCC2106/22】

（反修例風暴）