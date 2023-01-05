港聞

港聞二

處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案

【明報專訊】立法會議員狄志遠昨日與警務處長蕭澤頤會面，狄志遠會後引述蕭澤頤稱，警方會爭取下個月內，公布如何處理反修例運動中約7000名被捕但未被檢控者，包括約900個涉及理大案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。據狄志遠的理解，警方將會主動通知被捕人案件相關情况。

新思維主席狄志遠昨日偕該黨副主席黃俊瑯，與蕭澤頤、警務處助理處長（公共關係）陳東等警方高層會面。

狄志遠反映，反修例運動的案件「拖咗3年」，對當事人不公平，亦令他們和家人非常困擾，被捕者不知如何計劃未來，有人要尋求心理醫生協助，認為若證據不明顯，望警方能「寬鬆對待」年輕人。

銷案者倘有新證據仍將受查

狄志遠引述蕭澤頤稱，警方會逐宗案件細心審議，爭取下個月內清楚交代約7000宗反修例運動案件情况，是「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」，包括理大衝突約900個被捕者。黃俊瑯引述蕭稱，就理大案件亦會按不同嚴重程度處理，逐案審視。狄志遠提到蕭澤頤的說法稱，如反修例案件最後銷案，而警方獲得新證據，被捕者「證據確鑿」，仍會再開新案件處理，但不涉及原有的案件。

警：按嚴重性短期內決定

黃俊瑯又引述會上警方的說法，「唔排除有啲仲蒐集緊證據，或者係一啲特別啲嘅案件」，但新思維期望絕大部分案件已經了結，有足夠證據就檢控，或者完成調查不起訴。狄志遠表示，運動至今已經3年多，若最後仍有超過10%案件要繼續調查，會令他們很「驚訝」。

本報就狄志遠和黃俊瑯的說法查詢警方，警方回覆稱，截至去年10月31日，共有10,279人因與反修例相關的違法行為而被捕，當中2915人已經完成或正進行司法程序；約900人案件涉「理大衝突」，性質嚴重且複雜，涉案證據數量龐大，需要較多時間調查。至於餘下約6000名被捕者，警方會審視案件證據，考慮多項因素，包括案件的嚴重性，有需要時會徵詢律政司意見，將在短期內決定處理案件的方式。

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
高才通一周 接2600申請批1400份
高才通一周 接2600申請批1400份
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
一邨兩小時3女自殺亡
一邨兩小時3女自殺亡
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎