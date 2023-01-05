處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案

新思維主席狄志遠昨日偕該黨副主席黃俊瑯，與蕭澤頤、警務處助理處長（公共關係）陳東等警方高層會面。

狄志遠反映，反修例運動的案件「拖咗3年」，對當事人不公平，亦令他們和家人非常困擾，被捕者不知如何計劃未來，有人要尋求心理醫生協助，認為若證據不明顯，望警方能「寬鬆對待」年輕人。

銷案者倘有新證據仍將受查

狄志遠引述蕭澤頤稱，警方會逐宗案件細心審議，爭取下個月內清楚交代約7000宗反修例運動案件情况，是「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」，包括理大衝突約900個被捕者。黃俊瑯引述蕭稱，就理大案件亦會按不同嚴重程度處理，逐案審視。狄志遠提到蕭澤頤的說法稱，如反修例案件最後銷案，而警方獲得新證據，被捕者「證據確鑿」，仍會再開新案件處理，但不涉及原有的案件。

警：按嚴重性短期內決定

黃俊瑯又引述會上警方的說法，「唔排除有啲仲蒐集緊證據，或者係一啲特別啲嘅案件」，但新思維期望絕大部分案件已經了結，有足夠證據就檢控，或者完成調查不起訴。狄志遠表示，運動至今已經3年多，若最後仍有超過10%案件要繼續調查，會令他們很「驚訝」。

本報就狄志遠和黃俊瑯的說法查詢警方，警方回覆稱，截至去年10月31日，共有10,279人因與反修例相關的違法行為而被捕，當中2915人已經完成或正進行司法程序；約900人案件涉「理大衝突」，性質嚴重且複雜，涉案證據數量龐大，需要較多時間調查。至於餘下約6000名被捕者，警方會審視案件證據，考慮多項因素，包括案件的嚴重性，有需要時會徵詢律政司意見，將在短期內決定處理案件的方式。

明報記者

（反修例風暴）