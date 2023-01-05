抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支

基金獲批2500億 已完成項目涉620億

政務司長辦公室上月30日向立法會財委會提交「防疫抗疫基金」進度報告，截至去年11月15日，基金批出232個項目，涉款近2500億元，已動用或發放當中的逾2200億元，但不包括興建1.6萬個社區隔離設施單位的成本，而改裝及還原兩個原為過渡性房屋用途的隔離設施，預計開支3289萬元，報告稱正計算實際總建造費。自去年初，本報多次向發展局查詢社區隔離設施興建成本，其間局方回覆稱因第五波疫情迫切需要的隔離、治療及其他設施涉及的建造和裝修開支共120億元。

進度報告列出167項已完成項目，共涉逾620億元，其中包括社區隔離設施。狄志遠認為有關開支計算不複雜，質疑當局無理由拒絕公布，加上基金涉及大筆公帑，冀政府盡快披露開支。立法會議員江玉歡認為，當務之急是處理通關及復常，政府可待疫情完結後才全面公布開支，相信市民最終能得悉相關項目的成本。

狄志遠指計算不複雜 拒交代「匪夷所思」

除了社區隔離設施成本，當局亦未有公布全港污水監測計劃的開支及成效指標，報告僅提到原本預算3.72億元，並在全港設154個常規污水監測點，每兩天循環採集污水樣本；「居家支援物資派遞服務」則派發逾35.8萬份物資包，預計開支8800萬元，實際開支未有公布。

1億預算「援港貨物接駁」 詳情欠奉

另外，政府以1.08億元預算用作「支援香港實施貨物接駁安排」，確保內地供港物資穩定，報告並無列出詳情。運輸及物流局回覆本報表示，去年初內地當局決定在內地陸路口岸推行跨境貨運集中擺渡安排，貨物需在內地接駁，至上月起，粵港跨境貨運調整為「點對點」模式，直接到內地作業點提貨和取貨，進度報告列載的金額為需落實項目的預計開支。

（新冠疫情）