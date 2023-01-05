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日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重

【明報專訊】衛生署位於沙田下城門道的新界（沙田）法醫學大樓上周四（上月29日）正式啓用，該大樓為重置後的富山公眾殮房，遺體儲存量由約200個增至830個，成為全港最大殮房。衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明指出，近日整體公眾殮房的日均接收遺體量，由平常的30具增至50具，加上農曆新年時市民避免辦喪事，預計屆時殮房儲存設備會有一定壓力，但有信心新大樓啟用後可應付。他說，當局有計劃應付遺體急增，包括重啟舊富山及九龍公眾殮房，以及動用葵涌及沙田的冷凍貨櫃，料合共提供5000多個遺體儲存空間。

大樓提早接收遺體 公眾殮房首設掃描室

新的法醫學大樓樓高7層，設有冷藏室、冷凍庫、剖驗套間、化驗室、X光室等法醫病理學設施，更首次在公眾殮房設電腦掃描室，法醫有更多途徑了解遺體狀况，深入做病理學研究；3樓亦設有觀剖室，供執法人員、醫護人員及醫學生使用，可容納30至40人。大樓另設有家屬休息室、輔導室及遺體辨認室，以及3間室內遺體告別室。

可重用舊殮房凍櫃應急 共供5000位

本港現時有3間隸屬衛生署的公眾殮房，包括富山公眾殮房、葵涌公眾殮房和域多利亞公眾殮房，其中富山殮房將於周六（7日）起停運。潘偉明表示，新大樓啟用後，全港公眾殮房合共可存放約2200具遺體，連同葵涌及沙田的冷凍貨櫃，總儲存量約5000個。他指，上月19日起已提早開放冷藏室，接收其他殮房分流的遺體，明日起正式開始解剖等工作。

潘偉明說，由去年12月初至本月初，整體公眾殮房的遺體增加約300多具，每日接收遺體數量由正常的30具增至50具。他指，中國傳統會避忌在農曆新年期間舉行「白事」，一般該段時期殮房會增加100多至200具遺體，且「有入冇出」，對殮房儲存設備會有一定壓力，但有信心新大樓啟用後足以應付。他指，當局一般會先採用非固定遺體儲存設施，以應付需求急增，例如在冷藏庫增設雙層手推車、冷凍帳篷。

去年殮房收1.4萬遺體 高峰時凍櫃1900具

潘指出，現時情况未有如去年初嚴重，去年全港殮房接收1.4萬具遺體，較以往多近4000具，高峰期日均接收近100具，需動用寶福紀念館旁空地的冷凍貨櫃儲放，高峰時該處接收近1900具。他稱目前殮房仍有空間，強調在不得已情况下才用冷凍貨櫃。人手方面，潘表示現時法醫團隊有16人，因移民或調職，仍有3個空缺。

明報記者

（新冠疫情）

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