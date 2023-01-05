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月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠

【明報專訊】第五波新冠疫情期間，有寵物店倉鼠感染Delta變異株傳染人，政府去年1月宣布撲殺倉鼠並禁止商業進口。禁令維持近一年，漁護署昨回覆查詢稱準備於1月中恢復倉鼠商業進口，屆時會採樣作新冠測試，呈陰性方可出售。香港寵物業商會會董林偉傑對署方的決定「鬆半口氣」，冀當局盡快通知業界有關安排。

林偉傑表示，業界早前與漁護署商討取消禁令後安排，恢復倉鼠商業進口後政府會對倉鼠「檢測待行」，經抽查對新冠陰性方可出售。他稱其經營的寵物店已自行添置地點予進口倉鼠及其他細小哺乳類動物檢測及隔離。港大公共衛生學院教授潘烈文表示，為全部進口倉鼠檢測新冠不符經濟效益，建議在每個批次進入市場前抽樣檢驗血清或檢測，倘發現有倉鼠染疫便將整個批次隔離或銷毁。他說，蒐集數據後可再做相關研究，最重要是確保進口倉鼠不會將未出現過的變種病毒帶入本港。

業界料一年後生意額才回復

倉鼠禁令近一年，林偉傑認為需時重新發展購買倉鼠的市場，預計要一年後售賣倉鼠的生意額才能重回禁令前水平。他經營的Little Boss和I Love Rabbit寵物店，有分店的倉鼠去年初驗出陽性，他不擔心市民會對購買倉鼠有顧慮，上次倉鼠傳染人類僅屬個別情况，至今未再有同類事件，相信市民清楚飼養倉鼠十分安全。

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝感謝署方回應業界訴求，他稱政府已放寬大部分防疫，過去一年亦未聞倉鼠傳染人類，認為今次決定合理。

漁護署表示，會為進口倉鼠及其他細小哺乳類動物做新冠病毒測試，呈陰性方可出售。截至去年4月4日，署方共人道處理2387隻倉鼠，其中11隻對新冠呈陽性，比例為0.5%。

（新冠疫情）

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