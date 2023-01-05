通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬

藥劑師：藥物緊張或更多人打

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，政府早前已表明二價疫苗優先免費提供予香港居民，通關後非港人須自費接種，屆時疫苗供應理應分「兩條隊」，認為市民或因不了解安排，擔心通關後需與內地人「爭針」，故接種者增。他稱最近兩地的治療紓緩藥物緊張，料將令更多市民考慮打加強劑，呼籲當局留意情况適時增購二價疫苗。

復必泰二價疫苗於12月1日開打，初期供高風險群組作第四針，後來擴至滿18歲可作第三針及第五針。翻查政府疫苗接種網站資料，二價疫苗初期單日接種低於1萬，至政府陸續公布通關安排後明顯上升，上月28日具體表明盼1月15日前通關起，除元旦兩日假期外每日接種數字均逾萬（見圖）。

本港昨公布多16,423宗新冠陽性個案，包括16,022宗本地及401宗輸入個案，增63宗死亡。

另外，港大醫學院一項已於《刺血針》發表的研究發現，及時接種第三針疫苗比起兩針更有效減低Omicron BA.2突破感染，並降低染疫反應，已打3針者如及時接種二價疫苗，能增強針對BA.2.12.1及BA.4/5變異病毒株的中和抗體效力。

（新冠疫情）