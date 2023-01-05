搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥

撲熱息痛料一兩周內有供應

內地近日錄得數宗帶OmicronXBB.1.5變種病毒株個案，內地專家日前澄清沒證據顯示新病毒株會引起肚瀉，但內地最近仍有搶止瀉藥潮。張德榮昨向本報稱，多了市民買止瀉藥，平均每人一兩盒，未如撲熱息痛般一次買四五盒，但有上升趨勢；而本地生產撲熱息痛應一兩周內有供應，惟料無法應付內地需求。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台《千禧年代》稱，預計本地撲熱息痛藥物生產商1月中可提供更多貨，提醒市民不用囤積多於5日藥，亦不應買無原裝盒、不是寫繁體字或散裝藥物，藥物儲存不妥或影響效用。

醫局籲輕症者向私醫求醫

醫管局新界東醫院聯網部門主管梁堃華昨在同一節目談及指定診所及遙距診症安排，稱需求隨個案上升增加，已預留名額讓70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周或以上孕婦、免疫差者的高風險群組預約，長者通常一兩日內可處理到，建議輕症者向私醫求醫，名單已上載至政府網及HA Go應用程式參考。衛生防護中心昨亦在facebook提醒，隔離令訂明染疫者全程戴貼面外科口罩，可使用點對點交通外出求診。

林哲玄稱，現時新冠患者輪候醫管局遙距診症要五六天，市民難有信心，獲派口服藥亦已過最佳服用時間，促當局邀請更多家庭醫生遙距診症。

（新冠疫情）