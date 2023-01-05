落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放

【明報專訊】政府目標最快周日（8日）起與內地首階段通關，在通關前3天跨部門為通關演練，跨境船運稱已就緒。不過當局至昨日仍未公布首階段開放哪些口岸、出入境配額及申請配額安排。據了解，高鐵、香園圍及落馬洲／皇崗口岸要待第二階段通關開放，最快在農曆新年前，視乎中港兩地政府檢視首階段通關情况，屆時配額或再放寬，主要供旅客使用，港人「南下」或內地人「北上」或不設配額。
消息：港倡北上南下配額各5萬
保安局長鄧炳強昨在facebook稱，入境處、海關及警隊正「爭分奪秒」為通關準備。入境處表示，昨於落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站安排近300名人員演練，包括測試處理大量旅客過關流暢度、安排被拒絕入境者遣返內地流程、處理旅客證件問題等。
消息人士稱，港府建議陸路口岸每日北上及南下配額上限各5萬，但是否要配額、如有如何分配，要待中央審批才落實，當局最快今日公布詳情。
海關關員工會主席張照臻回覆本報查詢稱，當局上月28至29日起召回同事到各口岸原有崗位，近日正演練，包括部分口岸剛完成翻新，讓同事熟習環境。他說，通關初期只有部分口岸開放，開關後會因應需要靈活調動其他未啟用口岸的人手支援。
港澳船稱獲批示即復航
港澳碼頭及中港碼頭仍待重開。噴射飛航昨稱已準備就緒，待政府批示後隨時復航。噴射飛航預計復航初每天可提供16個班次，會先開通氹仔北安往來上環，循序漸進開通外港碼頭和夜航航班。金光飛航及珠江客運截稿前未回覆。經營港澳跨境巴士的金巴昨公布，據港澳兩地政府要求，即日起港澳線班次購票不再實名制，乘客可現場購票。
海員工會主席張世添向本報稱，疫前噴射飛航及金光飛航共約30多艘船，現餘20多艘，因停運3年，兩公司現有約5艘船就緒，其餘船需時檢查維修航行儀器、驗船才可投入服務。他預計初期班次不如以往頻密，需時逐步增加人手及班次。