港聞

港聞一

日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制

【明報專訊】日本上月底於內地宣布放寬入境檢疫要求後限制內地及港澳航班。繼上周五日方放寬對本港部分航班限制，將可用機場數目由4個增至7個，昨再宣布來自港澳航班可於日本其餘機場降落，亦容許航空公司恢復增加若干由香港前往日本機場的航班，但仍限制增班不能超出一定幅度。香港運輸及物流局昨表示，昨與日本當局舉行視像會議，得悉日方會放寬限制，特區政府會繼續要求日方撤回所有針對香港航班的限制。

有辦赴日旅行團的東瀛遊執行董事禤國全表示，日方早前的航班限制措施，令該公司去年12月30日至本月初有500至600名顧客受影響，大部分改團，不過有200多人退團，造成損失。禤國全稱，日方昨公布放寬安排，相信對農曆新年檔期「有好大幫助」，不過仍待航空公司公布最新航班安排，才可進一步部署。

日本除解除機場限制，香港運輸及物流局稱，航空公司可增加若干香港往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，可如期開展其往來成田機場的新航班。

增班有限 灣區航空可開新線

本港多家航班公司有營運來往日本航班，上周因限飛措施而削班。國泰航空稱知悉日本當局就入境限制的最新安排，並會調整航班以切合市場需求。香港快運表示，正審視航班情况以配合市場需要，將透過官網持續發放最新消息，今午會提供進一步資訊，顧客現階段毋須致電客戶聯繫團隊查詢。香港航空亦稱，正評估情况並根據市場需求調整航班，現階段正繼續營運往東京、大阪、札幌和沖繩航班。

另外，多國陸續要求港澳及中國內地入境旅客提交新冠病毒陰性檢測證明，其中澳洲、美國及加拿大等國家亦接受來自港澳入境者可提交康復證明代替檢測。不過，澳洲要求康復證明須由醫生發出，美國則要求衛生當局康復證明須符合指定格式，意味港府發出的康復證明未必獲承認。

澳美加接受康復證明代檢測

港府所發未必承認

根據澳洲衛生部網頁，旅客倘要出示康復證明，必須由醫護人士於出發前30日發出證明，確認至少7日前染疫及不具傳染性或病徵的證明。美國疾控中心網頁，近期感染的旅客可提交出發前10日至90日內陽性核酸檢測結果，或出發前10日內陽性結果再加醫生或衛生當局信件證明10日前已有病徵。根據港府目前的康復證明，僅提及檢測陽性日期。

韓國駐港領事館昨日最新更新的對港澳入境檢測要求中，無提及接受康復證明；法國駐港領事館回覆時確認，不接受港澳或內地旅客的康復證明。至於疫苗通行證取消後康復證明去留，香港醫衛局回覆說，為便利有需要市民，現階段會維持提供康復紀錄的安排。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕東瀛遊 運輸及物流局 限飛令 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
高才通一周 接2600申請批1400份
高才通一周 接2600申請批1400份
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
一邨兩小時3女自殺亡
一邨兩小時3女自殺亡
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎