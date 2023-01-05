日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制

有辦赴日旅行團的東瀛遊執行董事禤國全表示，日方早前的航班限制措施，令該公司去年12月30日至本月初有500至600名顧客受影響，大部分改團，不過有200多人退團，造成損失。禤國全稱，日方昨公布放寬安排，相信對農曆新年檔期「有好大幫助」，不過仍待航空公司公布最新航班安排，才可進一步部署。

日本除解除機場限制，香港運輸及物流局稱，航空公司可增加若干香港往日本機場的航班，而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，可如期開展其往來成田機場的新航班。

增班有限 灣區航空可開新線

本港多家航班公司有營運來往日本航班，上周因限飛措施而削班。國泰航空稱知悉日本當局就入境限制的最新安排，並會調整航班以切合市場需求。香港快運表示，正審視航班情况以配合市場需要，將透過官網持續發放最新消息，今午會提供進一步資訊，顧客現階段毋須致電客戶聯繫團隊查詢。香港航空亦稱，正評估情况並根據市場需求調整航班，現階段正繼續營運往東京、大阪、札幌和沖繩航班。

另外，多國陸續要求港澳及中國內地入境旅客提交新冠病毒陰性檢測證明，其中澳洲、美國及加拿大等國家亦接受來自港澳入境者可提交康復證明代替檢測。不過，澳洲要求康復證明須由醫生發出，美國則要求衛生當局康復證明須符合指定格式，意味港府發出的康復證明未必獲承認。

澳美加接受康復證明代檢測

港府所發未必承認

根據澳洲衛生部網頁，旅客倘要出示康復證明，必須由醫護人士於出發前30日發出證明，確認至少7日前染疫及不具傳染性或病徵的證明。美國疾控中心網頁，近期感染的旅客可提交出發前10日至90日內陽性核酸檢測結果，或出發前10日內陽性結果再加醫生或衛生當局信件證明10日前已有病徵。根據港府目前的康復證明，僅提及檢測陽性日期。

韓國駐港領事館昨日最新更新的對港澳入境檢測要求中，無提及接受康復證明；法國駐港領事館回覆時確認，不接受港澳或內地旅客的康復證明。至於疫苗通行證取消後康復證明去留，香港醫衛局回覆說，為便利有需要市民，現階段會維持提供康復紀錄的安排。

明報記者

（新冠疫情）

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