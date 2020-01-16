大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物

憑消費換另一地區現金券

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，「兩地通關加上春節在即，我們相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。因此新鴻基地產旗下的六大鐵路沿線商場將破天荒跟廣州天環Parc Central聯手推出跨地域的循環消費優惠，讓大家無論在本港或內地的參與商場消費的同時，都可享有另一地緣的新地同系商場之消費回贈優惠。我們有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。」

本港The Point會員可憑200積分兌換價值50元人民幣的廣州天環電子餐飲禮券。此外六大新地商場將同步推出消費回贈禮遇，大家只要在推廣期內於本港參與商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環電子餐飲券。廣州天環會員可利用積分換領價值200港元的「新地賞你禮品卡」，禮品卡通行於新地旗下六大港鐵沿線商場，可於過千間接受銀聯的商戶消費。此外，顧客在廣州天環消費滿1000元人民幣即可回贈價值2000港元的購物現金券。

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