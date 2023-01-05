六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮

稱父要脅停零用錢「丟回美國」

X作供時一度表示，「可唔可以唔稱呼佢（被告）為爸爸？」她稱自2017年到美國念高中，2020年3月18日就讀大學一年級的X因疫情返港，與父親、即代號為L.C.M.B.的被告，以及母親Y、弟弟4人同住村屋。同月，X獨自在房內牀上看書或玩手機時，被告突然入房推她躺下，脫掉其衣服，強姦了X。

X稱曾反抗和叫被告別碰她，對方要脅說不會給她零用錢及將她丟回美國，X不情願之下「屈服」。被告沒使用避孕套和在X體內射精，他着X洗澡後離開。X忘記被告神情和兩人衣著，她覺得「不甘」和「好污糟」。

同年4月，被告同樣再推X在牀上性交，另於同月藉詞欲與X聊天，在牀上撫摸其胸部和私處。

控方：法醫檢驗 處女膜無損

X稱感到屈辱、惡心和羞恥，因母親Y眼疾做手術，不能承受刺激，故X沒告訴他人。其間被告給零用錢予X，但X疏遠被告，甚至換掉房間門鎖，被告揚言稱他可打爛門鎖入房。同年11月，Y察覺X態度有異，X告知母親遭被告性侵和報警處理。控方開案陳辭提及，被告被捕後否認犯案，法醫檢驗X的處女膜沒有破損。承認事實指，被告和Y事後辦理離婚手續。

X於盤問下稱，忘記案發其中一次有否來月經，她沒看婦科醫生。她續稱，事前在美國與叔叔同住兩年，由叔叔作監護人及駕車接送上學，遭對方在車上非禮逾10次，X反抗無效又被親戚欺凌。之後，X隨被告到上海公幹時，在酒店遭被告強姦兩次。不過，X沒記下痛苦經歷，反問「開心到寫日記呀？」

【案件編號：HCCC 8/22】