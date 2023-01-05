港聞

港聞二

六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮

【明報專訊】在美留學的19歲女子於疫情嚴峻期間返港，疑遭60歲父親在住所兩度強姦，並威脅若不就範則拒絕給予零用錢，把她「丟回美國」。涉案父親否認兩項強姦罪及一項非禮罪，案件昨日在高院開審。事主作供形容事件「亂倫」，差恥得難以啟齒，她又稱案發前曾在境外遭父親強姦奪去初夜，並被叔叔非禮。

稱父要脅停零用錢「丟回美國」

X作供時一度表示，「可唔可以唔稱呼佢（被告）為爸爸？」她稱自2017年到美國念高中，2020年3月18日就讀大學一年級的X因疫情返港，與父親、即代號為L.C.M.B.的被告，以及母親Y、弟弟4人同住村屋。同月，X獨自在房內牀上看書或玩手機時，被告突然入房推她躺下，脫掉其衣服，強姦了X。

X稱曾反抗和叫被告別碰她，對方要脅說不會給她零用錢及將她丟回美國，X不情願之下「屈服」。被告沒使用避孕套和在X體內射精，他着X洗澡後離開。X忘記被告神情和兩人衣著，她覺得「不甘」和「好污糟」。

同年4月，被告同樣再推X在牀上性交，另於同月藉詞欲與X聊天，在牀上撫摸其胸部和私處。

控方：法醫檢驗 處女膜無損

X稱感到屈辱、惡心和羞恥，因母親Y眼疾做手術，不能承受刺激，故X沒告訴他人。其間被告給零用錢予X，但X疏遠被告，甚至換掉房間門鎖，被告揚言稱他可打爛門鎖入房。同年11月，Y察覺X態度有異，X告知母親遭被告性侵和報警處理。控方開案陳辭提及，被告被捕後否認犯案，法醫檢驗X的處女膜沒有破損。承認事實指，被告和Y事後辦理離婚手續。

X於盤問下稱，忘記案發其中一次有否來月經，她沒看婦科醫生。她續稱，事前在美國與叔叔同住兩年，由叔叔作監護人及駕車接送上學，遭對方在車上非禮逾10次，X反抗無效又被親戚欺凌。之後，X隨被告到上海公幹時，在酒店遭被告強姦兩次。不過，X沒記下痛苦經歷，反問「開心到寫日記呀？」

【案件編號：HCCC 8/22】

相關字詞﹕高等法院 強姦女兒

上 / 下一篇新聞

日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
高才通一周 接2600申請批1400份
高才通一周 接2600申請批1400份
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
一邨兩小時3女自殺亡
一邨兩小時3女自殺亡
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎