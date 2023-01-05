譯作家劉紹銘逝世 享年89歲

曾言《一九八四》改變一生

香港中文大學出版社於facebook上發悼文沉痛悼念，稱會致力編校劉紹銘翻譯的短篇小說，讓文字流傳千古。中大出版社與劉合作多年，先後出版包括譯作《中國現代小說史》、《夏志清論中國文學》、《動物農莊》等。2019年《一九八四》出版70周年重版，劉在譯者前言提到多年來譯過不少英美小說，「以誠惶誠恐的『使命感』從事的，只有《一九八四》」；書中又提到「如果有人要我列出10本改變我一生的書，我會毫不考慮選上《一九八四》」。

劉紹銘1934年生於香港，筆名二殘、袁無名，在聖類斯中學（小學部）畢業，中一上學期後失學。按嶺大資料，劉當年一邊當印刷學徒，一邊讀書看報，後到當時位於荷里活道的民生書局賣書，公餘自修中英文。1955年入讀北角達智英文專科學校，翌年中學會考及格，獲台灣大學外文系取錄，之後曾留學美國，並在美國、香港、新加坡等地任教。

中一家貧失學 當童工自修

劉紹銘2018年接受母校《聖類斯中學90周年紀念特刊》專訪時稱，由於伯娘的姐姐是天主教徒，與教會神父稔熟，因此和弟弟在聖類斯寄宿讀書。中一上學期因為家貧失學，神父收留在工藝部做印刷童工，其間磨練心智鬥志，發憤自修繼續升學。

與同窗白先勇合辦《現代文學》

劉紹銘寫作生涯始於16歲，文稿先發表於《新生晚報》及《香港時報》，台大讀書期間曾投稿《聯合報》和《中央日報》，以稿費自給自足。1959年，他與同學白先勇等辦《現代文學》雜誌。到美國任教職後從事翻譯，1960年代起先後翻譯過以撒‧辛格、叟爾‧貝羅、奧維爾等名家作品，更是研究作家張愛玲的重要學者。

文體旅局長楊潤雄昨晚表示對劉紹銘離世深表惋惜和難過，形容劉對文壇貢獻良多。