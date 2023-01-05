裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺

被告認非禮虐兒等15罪

案發時間2014至19年

被告H.Z.（48歲）承認兩項猥褻16歲以下兒童、10項非禮、1項企圖非禮及兩項殘酷對待兒童罪，控罪案發時間由2014年至2019年，事主X為被告女兒，被告現已與X的母親離婚。

事主小三起有自殺念頭

被告認可恥 「對案件後悔」

法官邱智立昨表示，創傷報告顯示X因受性侵，自小三起已有自殺念頭，一旦有男性接近會過度警覺，對男性失去信任。此外，X患有抑鬱、焦慮和創傷後遺症，去年起停學，心理學家建議X接受輔導。

邱官引述辯方求情稱，被告因生意失敗承受打擊，加上與妻子性生活不協調，故有心理病態問題，將親女視作滿足性慾工具。被告承認自己行為可恥和不道德，亦知引起女兒憎恨，對案件後悔。

邱官稱，X身為女兒，必然對被告抱持依賴和信任，惟被告在女兒年幼時出手性侵，令女兒恐懼無助，嚴重違反身為父親的誠信。

邱官判刑時稱，被告干犯的罪行性質非常嚴重，被告身為X的父親有責任愛護女兒，為女兒提供安全的成長環境，惟被告不但沒有履行父親責任，更濫用女兒信任。邱官稱，被告從女兒3至4歲開始出手性侵，將女兒視作發泄性慾的工具；童年應該是常人最快樂的時刻，健康成長理應是每個兒童的權利，惟X已經無法享受此權利。

邱官強調，創傷報告顯示被告的自私行為已對X的心靈留下深遠烙印，令她一生「充滿悲憤和羞恥」，帶來長遠負面影響。

邱官認為X的一生都要在烙印和陰影下度過，雖然被告悔疚，但對X的傷害來說完全沒有幫助，判被告監禁7年。

【案件編號：HCCC 170/22】