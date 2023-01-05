港聞

港聞二

裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺

【明報專訊】現年48歲的裝修工承認，自女兒6歲起多次在內地及香港的寓所侵犯她，包括強迫女兒手淫及口交，並將陽具放在女兒腿間抽插。女兒長大後透露事件，稱自3歲起遭父親侵犯逾百次。涉案父親承認非禮、虐兒等共15罪，昨於高等法院判囚7年。法官邱智立斥被告干犯「令人髮指」的罪行，其自私和禽獸行為對女兒的心靈留下永久烙印，亦徹底摧毁女兒的童年。

被告認非禮虐兒等15罪

案發時間2014至19年

被告H.Z.（48歲）承認兩項猥褻16歲以下兒童、10項非禮、1項企圖非禮及兩項殘酷對待兒童罪，控罪案發時間由2014年至2019年，事主X為被告女兒，被告現已與X的母親離婚。

事主小三起有自殺念頭

被告認可恥 「對案件後悔」

法官邱智立昨表示，創傷報告顯示X因受性侵，自小三起已有自殺念頭，一旦有男性接近會過度警覺，對男性失去信任。此外，X患有抑鬱、焦慮和創傷後遺症，去年起停學，心理學家建議X接受輔導。

邱官引述辯方求情稱，被告因生意失敗承受打擊，加上與妻子性生活不協調，故有心理病態問題，將親女視作滿足性慾工具。被告承認自己行為可恥和不道德，亦知引起女兒憎恨，對案件後悔。

邱官稱，X身為女兒，必然對被告抱持依賴和信任，惟被告在女兒年幼時出手性侵，令女兒恐懼無助，嚴重違反身為父親的誠信。

邱官判刑時稱，被告干犯的罪行性質非常嚴重，被告身為X的父親有責任愛護女兒，為女兒提供安全的成長環境，惟被告不但沒有履行父親責任，更濫用女兒信任。邱官稱，被告從女兒3至4歲開始出手性侵，將女兒視作發泄性慾的工具；童年應該是常人最快樂的時刻，健康成長理應是每個兒童的權利，惟X已經無法享受此權利。

邱官強調，創傷報告顯示被告的自私行為已對X的心靈留下深遠烙印，令她一生「充滿悲憤和羞恥」，帶來長遠負面影響。

邱官認為X的一生都要在烙印和陰影下度過，雖然被告悔疚，但對X的傷害來說完全沒有幫助，判被告監禁7年。

【案件編號：HCCC 170/22】

相關字詞﹕區域法院 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 虐兒 非禮女兒

上 / 下一篇新聞

日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
搶購潮擴至止瀉藥 林哲玄：市民缺信心非缺藥
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
本篤十六世彌撒 蔡惠民：敢改革願認錯「高尚典範」 李柱銘出席 李家超麥美娟獻花牌
高才通一周 接2600申請批1400份
高才通一周 接2600申請批1400份
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
一邨兩小時3女自殺亡
一邨兩小時3女自殺亡
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
譯作家劉紹銘逝世 享年89歲
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：港版微信阿里支付 可灣區消費
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
大灣區GBA專題：新地港穗7商場推優惠 谷灣區客購物
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】前高官新動向 羅致光陳帆齊任教大教授
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】消防處理大合作 研火場內定位系統
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】駐軍新年首次實戰化軍事訓練
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】停運1年 眾新聞網站正式關閉
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】葉劉視察窩田村長命斜 聞工程費估算嚇親
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】全民換證 中心最後申請日2．11
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎
【Emily】移澳35載 港人獲西澳洲傑出長者獎