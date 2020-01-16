為500元看守禁錮 少年判入教導所

【明報專訊】一名大學生2020年疑遭禁錮在牛頭角一間酒店房內，其女友和母親被勒索5000元，事主最終自行逃離酒店，涉案的8男1女被控非法禁錮等5罪。其中一名18歲少年涉為500元報酬協助看守該大學生而被捕，其後缺席法庭聆訊。他早前承認各一項非法禁錮及不依法庭指定歸押罪，昨於區域法院被判入教導所。
監管期再犯事 缺席聆訊
暫委法官李頌然總結案情指出，案發時16歲的被告李英斌（現年18歲）承認於2020年5月15至16日非法禁錮事主X，他稱到達牛頭角工業家酒店後才知悉X被禁錮，為了500元酬勞負責看守X，其間曾揪住X的衣領，提醒他合作。X逃離後，被告同日被捕，其後獲准保釋候訊。
被告去年4月缺席法庭聆訊，並在6月因販運私煙被捕，還押至今。辯方解釋，被告曾因淋紅油判入勞教中心，本案發生時尚處於勞教中心的監管期，他因不慎違反宵禁令，擔心須還押而沒到法應訊及往警署報到。
李官引述勞教中心等報告指出，被告不珍惜保釋機會，再次犯事及被捕，談及其罪責時亦表現迴避，故認為再判入勞教中心對他的幫助不大，教導所會較合適。案中9名被告案發時年齡介乎13至24歲，分別被控非法禁錮、勒索、藏毒、兩項盜竊共5罪。其中案發時13歲的男學生早前認罪判感化12個月，17歲的劉家豪亦認罪，判入教導所。
【案件編號：DCCC 706/21、417/22】