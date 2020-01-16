為500元看守禁錮 少年判入教導所

監管期再犯事 缺席聆訊

暫委法官李頌然總結案情指出，案發時16歲的被告李英斌（現年18歲）承認於2020年5月15至16日非法禁錮事主X，他稱到達牛頭角工業家酒店後才知悉X被禁錮，為了500元酬勞負責看守X，其間曾揪住X的衣領，提醒他合作。X逃離後，被告同日被捕，其後獲准保釋候訊。

被告去年4月缺席法庭聆訊，並在6月因販運私煙被捕，還押至今。辯方解釋，被告曾因淋紅油判入勞教中心，本案發生時尚處於勞教中心的監管期，他因不慎違反宵禁令，擔心須還押而沒到法應訊及往警署報到。

李官引述勞教中心等報告指出，被告不珍惜保釋機會，再次犯事及被捕，談及其罪責時亦表現迴避，故認為再判入勞教中心對他的幫助不大，教導所會較合適。案中9名被告案發時年齡介乎13至24歲，分別被控非法禁錮、勒索、藏毒、兩項盜竊共5罪。其中案發時13歲的男學生早前認罪判感化12個月，17歲的劉家豪亦認罪，判入教導所。

【案件編號：DCCC 706/21、417/22】