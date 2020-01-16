港安醫院資助百童診治ADHD

【明報專訊】港安醫院慈善基金（司徒拔道）昨宣布推出支援專注力失調/過度活躍症（ADHD）患者的「童心『躍』會港安資助計劃」（計劃），將撥款300萬元支援100名6至12歲合資格兒童，資助他們做評估、診症及全方位治療，並收取低於私營醫療機構收費約九成的費用。項目總監梁瑋莉表示，合資格對象須於公院輪候不少於9個月、符合經濟審查，3人家庭每月入息上限約為4萬元，希望他們免因經濟問題錯過治療黃金時期。
診藥350元 低私院九成
梁瑋莉表示，現時到私營醫療機構治療ADHD的費用約為2500至3000元，而目前轉介至醫管局排期的個案累計約有4000個，輪候期長達兩年。參與計劃的患者每次診金連藥費約為350元，料每人可就診6至8次，相信屆時大部分患者已排到公院，如仍未等到，可為部分人增加診症次數。
梁又說，現時社會對ADHD支援及資源不足，學前及小學的不同服務「切割」，缺少整合，令部分兒童患者缺乏長期穩定及全面治療。
醫生：四成錯失治療黃金期
港安醫院兒科專科醫生張蔚賢表示，約四成患者因錯過治療黃金期而出現對抗行為，而計劃重點之一就是提供評估診症，更快開展治療。
計劃試行階段已資助約20至30名患者，陳女士的9歲兒子便是其中之一。陳女士察覺兒子6歲時已有異樣及嚴重情緒問題，惟一直輪候公院評估，至今16個月。她稱，兒子恢復實體課後，經常打人、掀桌，終在計劃獲評估，哽咽說兒子被診斷ADHD後，才明白他一直都不開心、沒有朋友。
陳女士稱兒子9歲始治療已算較遲，唯有盡力，又說參與計劃後，母子關係改善，「現在兒子因別人不理解自己而生氣時，就會走過來抱住我，也知道了原來只要我抱抱他，就已經可以幫到他」。
相關字詞﹕港安醫院