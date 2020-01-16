港安醫院資助百童診治ADHD

診藥350元 低私院九成

梁瑋莉表示，現時到私營醫療機構治療ADHD的費用約為2500至3000元，而目前轉介至醫管局排期的個案累計約有4000個，輪候期長達兩年。參與計劃的患者每次診金連藥費約為350元，料每人可就診6至8次，相信屆時大部分患者已排到公院，如仍未等到，可為部分人增加診症次數。

梁又說，現時社會對ADHD支援及資源不足，學前及小學的不同服務「切割」，缺少整合，令部分兒童患者缺乏長期穩定及全面治療。

醫生：四成錯失治療黃金期

港安醫院兒科專科醫生張蔚賢表示，約四成患者因錯過治療黃金期而出現對抗行為，而計劃重點之一就是提供評估診症，更快開展治療。

計劃試行階段已資助約20至30名患者，陳女士的9歲兒子便是其中之一。陳女士察覺兒子6歲時已有異樣及嚴重情緒問題，惟一直輪候公院評估，至今16個月。她稱，兒子恢復實體課後，經常打人、掀桌，終在計劃獲評估，哽咽說兒子被診斷ADHD後，才明白他一直都不開心、沒有朋友。

陳女士稱兒子9歲始治療已算較遲，唯有盡力，又說參與計劃後，母子關係改善，「現在兒子因別人不理解自己而生氣時，就會走過來抱住我，也知道了原來只要我抱抱他，就已經可以幫到他」。