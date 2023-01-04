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將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」

【明報專訊】節約減碳是全球大趨勢，醫管局與本地大學及機電工程署合作，研發「人工智能空調製冷機組」，透過人工智能（AI）技術，製冷機組的控制系統會預測未來冷負荷需求，並分析環境數據自我學習，選出最節能的運行模式，減少能源消耗及冷氣滯後。新系統在將軍澳醫院主座大樓試行至今約一年3個月，耗電量減少6%（46.8萬度），節省約60萬元電費。

傳統製冷系統運行模式是當室內溫度上升，例如炎熱天氣、室內人流增加等，出現冷負荷需求時，冷凍水機組會自動逐一啟動，空調製冷機組被動地按冷負荷需求調整製冷量，反應較慢及耗電量較大，亦較易感受到室內溫度變化，舒適度相對不足。

分析大數據 可「自我學習」

醫管局高級行政經理（工程）源栢樑解釋，舊系統開動機組製冷會滯後10至30分鐘，「開大開細」需要時間，甚至啟動過量機組，浪費電力。他以開車為例，「大力揼油或大力收掣，會引致耗油量多咗，坐車嗰個都會唔舒服」。

新系統改善製冷機組運作，減少能源消耗，利用人工神經網絡（ANN）模型預測未來冷負荷需求、天氣、製冷機組運行功率等情况，再比對過往不同時段的冷負荷需求，透過人工智能技術進行大數據分析。系統會比較不同的運行模式，例如啟動製冷機組的不同次序、數目，能夠採集數據自我學習，調節出最節能的運行模式。

醫管局稱，將軍澳醫院的主座大樓使用人工智能空調製冷機組至今約一年3個月，共節省46.8萬度電，製冷機組耗電量減少6%，節省約60萬元電費。

毋須額外設施人手 兩年回本

新系統的人工智能軟件由本地大學研發，只需新增一台電腦，機電工程署負責分析及檢視相關軟件參數，以調校及優化。製冷機組上毋須增加額外設施，日常運用亦不涉額外人手，研發經費約數十萬元，回本期約兩年，視乎樓宇大小。該系統目前亦有應用在醫管局大樓及瑪麗醫院S座，分別於去年8月及11月啟用。

明報記者

相關字詞﹕將軍澳醫院 人工智能 醫管局 創科線

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