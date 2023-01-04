快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降

【明報專訊】香港快運一日內發生兩宗機艙氣壓異常事故，其中一班原定從香港飛往日本福岡的客機飛行期間一度從航班追蹤網站「消失」，需緊急降落香港機場，兩宗事故均無人受傷。
其中一班涉事客機UO600，根據全球航班追蹤網站Flightradar24的紀錄，航班離境時間為8時02分，航線顯示飛機起飛後約34分鐘後「U Turn」折返，惟飛機高度降至9000多呎後一度「消失」，機速及飛行高度均無法顯示。
業界人士：消失或因處海中心信號不穩
有資深航空界人士向本報表示，Flightradar24一般根據衛星信號及地面接收器來推斷航線等資料，有可能因飛機在海中心信號不穩而「消失」。他估計涉事客機當時飛至一般巡航高度3.7萬呎時，機上警報系統通知機艙氣壓出現異常，故急降至一萬呎以下。他稱，機艙一般需維持相等於海拔6000至8000英呎的氣壓，高於相當於1.3萬呎的氣壓乘客或會呼吸困難，甚至缺氧。他稱客機飛得愈低，空氣密度愈高，阻力愈大，消耗燃料更多，故需折返。香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江補充，有多個原因可導致機艙氣壓異常，其中可能是維持機艙氣壓加壓系統出現問題。
快運稱已匯報 民航處跟進
香港快運回覆查詢稱，確認客機機艙氣壓異常，需折返香港國際機場，航班昨早約9時32分降落，機上7名機組人員及139名乘客全部安全，已安排另一組機組人員及替換飛機接載受影響乘客前往福岡，並已即時向有關部門匯報並調查事件。
機管局發言人稱機場運作不受影響。民航處稱會繼續跟進事件。
另外，昨午3時許民航處空管中心接獲一架由高雄飛往香港的香港快運航機UO133，報稱客艙有輕微氣壓問題。香港快運回覆稱客機要求提前降落香港國際機場，昨午約4時降落，機上6名機組人員及55名乘客全部安全。