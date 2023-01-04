快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降

其中一班涉事客機UO600，根據全球航班追蹤網站Flightradar24的紀錄，航班離境時間為8時02分，航線顯示飛機起飛後約34分鐘後「U Turn」折返，惟飛機高度降至9000多呎後一度「消失」，機速及飛行高度均無法顯示。

業界人士：消失或因處海中心信號不穩

有資深航空界人士向本報表示，Flightradar24一般根據衛星信號及地面接收器來推斷航線等資料，有可能因飛機在海中心信號不穩而「消失」。他估計涉事客機當時飛至一般巡航高度3.7萬呎時，機上警報系統通知機艙氣壓出現異常，故急降至一萬呎以下。他稱，機艙一般需維持相等於海拔6000至8000英呎的氣壓，高於相當於1.3萬呎的氣壓乘客或會呼吸困難，甚至缺氧。他稱客機飛得愈低，空氣密度愈高，阻力愈大，消耗燃料更多，故需折返。香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江補充，有多個原因可導致機艙氣壓異常，其中可能是維持機艙氣壓加壓系統出現問題。

快運稱已匯報 民航處跟進

香港快運回覆查詢稱，確認客機機艙氣壓異常，需折返香港國際機場，航班昨早約9時32分降落，機上7名機組人員及139名乘客全部安全，已安排另一組機組人員及替換飛機接載受影響乘客前往福岡，並已即時向有關部門匯報並調查事件。

機管局發言人稱機場運作不受影響。民航處稱會繼續跟進事件。

另外，昨午3時許民航處空管中心接獲一架由高雄飛往香港的香港快運航機UO133，報稱客艙有輕微氣壓問題。香港快運回覆稱客機要求提前降落香港國際機場，昨午約4時降落，機上6名機組人員及55名乘客全部安全。