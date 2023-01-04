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原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度

【明報專訊】今屆政府於去年10月公布修訂立法議程，原擬去年底前向立法會提交16項法案，本報統計，當中僅一半如期提交，其餘8項法案包括《防止殘酷對待動物（修訂）條例草案》及加強規管即棄膠餐具和部分塑膠產品的《促進環保責任（雜項修訂）條例草案》，在2022年立法年度結束前仍未提交（見表）。政府發言人回覆查詢時表示，會因應社會需要、政策優次、立法草擬過程等，不時修訂立法議程。

上屆政府於去年初公布2022年立法議程，共有37項法案，本報盤點當中逾六成共23項法案於去年會期未提交立法會，撇除已完成立法的法案，今屆政府去年10月將上年度立法議程修訂至16項法案，其中《基本法》23條立法等15項法案被剔出，惟去年底前仍有一半未如期提交立法會。

政府：因應政策優次不時修訂議程

部分被剔走的法案原擬去年上半年提交立法會，最終上屆政府任內未完成，包括將資助學校新僱用教師退休年齡提高至65歲《教育（修訂）條例草案》，以及作為取消強積金對冲配套的《遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案》。

本報向負責相關法案的政策局查詢未如期提交草案的原因，政府發言人統一回覆稱，政府會因應社會需要、政府政策優次、立法草擬過程等，不時修訂立法議程項目及時間表，惟未有回應延遲提交法案原因。司法機構另外回覆負責的《家事訴訟程序條例草案》及《法院（遙距聆訊）條例草案》表示，計劃明年提交立法會。

身兼行會召集人的議員葉劉淑儀認為，抗疫對各政策局工作進度有影響。雖然本港正逐步復常，葉太預期會對政府抗疫造成新挑戰，各政策局仍有一定工作壓力，未必能加快處理法案。工聯會理事長、立法會議員黃國冀政府別以為今屆立法會效率提高便可延遲提交草案。他認為當局未能如期提交就取消強積金對冲設專項儲蓄戶口的條例草案情况不理想，將催促當局盡快完成構建「積金易」平台及提交法案，如期落實取消對冲。

（立會年結）

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