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17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱

【明報專訊】新選舉制度下的首屆立法會，於2022年第一個立法年度通過17項政府法案，當中僅兩項法案以記名表決通過，比例是近4屆立法會中最低。新民黨主席葉劉淑儀表示，今屆議員的共識是除非涉及重要原則問題需表態，否則不會記名表決。新思維狄志遠則認為，今屆立法會組成欠多元，議員立場大都一致，故記名表決次數減少。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，數字反映議會監察力度削弱。

明報記者 鄭啟智

記名表決比例近4屆最低

今屆立法會運作一年，本報統計17項獲通過的政府法案，當中只有取消強積金對冲的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，以及《2022年撥款條例草案》以記名表決通過，佔全部法案約12%。與上年度相比，立法會共通過48項政府法案，當中約三分之一共16項以記名通過，當時熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然仍在立法會。

網絡23條等爭議法案舉手通過

部分較具爭議的法案今屆以不記名的舉手方式通過，包括被稱為「網絡23條」的《版權（2022 年修訂）條例草案》。

本報進一步統計過去3屆立法會合共通過的305項政府法案，當中118項在法案二讀或三讀階段有記名表決，整體比例約39%，明顯高於上年度的12%。即使過去每一立法年度的記名表決比例有高有低（見圖），但平均也維持在約兩成至四成。

葉劉：除非涉重大原則需表態

葉劉淑儀表示，較具爭議的政府法案提交大會前已在法案委員會詳細審議，今屆議員的共識是除非涉及重要原則問題需表態，否則不會記名表決，但她認為，立法會不記名表決市民仍可問責，不存在觀感問題。另一議員張欣宇認為不應「為記名而記名」，他稱數字反映今屆立法會與政府的關係改善，欲表態反對的議員較少，對於不記名表決如何問責，他認為是代表議員普遍支持，變相「入晒所有議員數」。狄志遠認為除記名投票，議員發言時亦會表明立場，市民能從而得知議員取態。

立法會前議員劉慧卿認為，不少政府法案均是重要法例，應更多記名表決，她認為大部分法案舉手通過，代表議會只有單一聲音，但她強調，問題核心在於新選制下議會未能廣泛代表社會不同光譜。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，現時立法會建制派佔絕大多數，立場單一，他說，議會內的反對聲音能迫使政府改善施政，增加透明度，今次數字反映議會監察力度削弱。

總會議時數近4屆最短

此外，立法會上年度總會議時數為264小時，同樣是最近4屆立法會最少。以全年33次會議計算，平均每次會議長約8小時，撇除因疫情而未有討論議員議案的5次會議，每次會議平均則長約9.5小時，兩個數字均明顯較過去大部分立法年度短。

狄志遠承認開會時間較短或令市民感覺議員審議不認真，不過他解釋，法案審議主要在法案委員會階段已完成，故毋須在大會再討論。葉劉淑儀則強調，新選制下議會不是「橡皮圖章」，會議時間長不一定代表審議質素高。

（立會年結）

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