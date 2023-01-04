港聞

港聞二

教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬

【明報專訊】47歲女教師2021年向官立小學自行申請為英語教師，經面試後獲取錄，但其後不獲聘請，校方解釋稱只可從教育局收集履歷聘用英語教師。教師不服決定提司法覆核，要求教育局方賠償1604萬元；高院裁定有關政策過於死板，下令教育局賠償69.5萬元。

申請人唐慧儀（音譯）是以英語為母語的外籍英語教師（Native-speaking English Teacher，下稱英語教師），於2021年向福榮街官立小學申請擔任英語教師，經兩輪面試後獲得取錄，但後來不獲聘用。

指案件與未來損失無關

申請人要求教育局長及教育局賠償共1604萬元，包括300萬元的一般性損失、194萬元收入損失，以及1099萬元的未來收入損失等。一般性損失方面，申請人自稱求職時感到恐懼和焦慮，她沒有向精神科醫生求診，但感覺自己有精神問題。教育局一方指她欠缺醫療證據，說法沒有根據。法官高浩文認為不適宜批出一般性損失賠償，故駁回其要求。

收入損失方面，申請人原本獲得兩年的英語教師合約，月薪逾6萬元，不受聘後只找到月薪逾兩萬元的教職。經計算後，法官認為她可獲賠償逾69.5萬元的收入損失。

此外，申請人指她被視為「麻煩製造者」，估計日後無法獲得教育局聘用，要求局方賠償未來的收入損失。法官反駁，指本案判決與未來收入損失沒關係，拒絕頒令賠償。

【案件編號：HCAL1231/21】

相關字詞﹕高等法院 賠償 司法覆核 外籍教師 教育局

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