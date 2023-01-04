梁愛詩：無理由反對釋法 人大處理精明

人大早前就《港區國安法》第14條及47條釋法，無本地全面執業資格的海外律師若要參與國安法案件，應先取得由特首所發的證明書，若香港法院無提出，則由國安委判斷。梁愛詩接受Now新聞台《時事全方位》訪問，被問到若國安委決定錯誤，可如何保障市民權利，她稱，國安委的組成除特首外，還有3名司長、警務處長等人，相信不易犯錯，但若大家對官員無信心，她說也沒有辦法。

她稱，人大常委會今次的釋法處理恰當，既尊重國家的全面管治權，也尊重特區的高度自治權，她強調是次釋法沒有對相關案件作任何決定，只是澄清國安法條文中，法庭應向特首取得證明書等，亦沒有擴大國安委的權力。

稱沒擴國安委權力

本身是律師的行政會議成員陳清霞表示，國安法是具有大陸成文法系背景的全國法律，而香港法庭是行使普通法制度，國安法對香港是嶄新的法律，在實施過程中難免出現新情况、新問題，她認為釋法為法庭今後的判決提供了最權威的依循，有利香港社會更全面、準確地落實國安法。

陳清霞：釋法沒觸及港司法程序

陳清霞又說，釋法沒針對個別案件提出規範，亦沒觸及香港法院的司法程序，更沒損害香港法院的獨立審判權和終審權。她說，釋法將有關決定權交給特首和國安委，法庭在尊重和執行特首及國安委作出相關決定的同時，並不影響其在獨立、公平、公正的原則下審理案件。