港聞

港聞二

梁愛詩：無理由反對釋法 人大處理精明

【明報專訊】就海外律師可否參與國安案件，人大常委會早前釋法，說明該問題可由特區政府處理，曾撰文反問「有要求釋法，釋哪一條」的前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩昨接受電視台訪問澄清，她「無理由反對釋法」，但當時特區政府未提出釋法時，已有人提出，若法庭判政府輸就會申請釋法，「我不太喜歡這種行為，不應影響法院的決定」，認為人大常委會今次的處理方式相當精明。

人大早前就《港區國安法》第14條及47條釋法，無本地全面執業資格的海外律師若要參與國安法案件，應先取得由特首所發的證明書，若香港法院無提出，則由國安委判斷。梁愛詩接受Now新聞台《時事全方位》訪問，被問到若國安委決定錯誤，可如何保障市民權利，她稱，國安委的組成除特首外，還有3名司長、警務處長等人，相信不易犯錯，但若大家對官員無信心，她說也沒有辦法。

她稱，人大常委會今次的釋法處理恰當，既尊重國家的全面管治權，也尊重特區的高度自治權，她強調是次釋法沒有對相關案件作任何決定，只是澄清國安法條文中，法庭應向特首取得證明書等，亦沒有擴大國安委的權力。

稱沒擴國安委權力

本身是律師的行政會議成員陳清霞表示，國安法是具有大陸成文法系背景的全國法律，而香港法庭是行使普通法制度，國安法對香港是嶄新的法律，在實施過程中難免出現新情况、新問題，她認為釋法為法庭今後的判決提供了最權威的依循，有利香港社會更全面、準確地落實國安法。

陳清霞：釋法沒觸及港司法程序

陳清霞又說，釋法沒針對個別案件提出規範，亦沒觸及香港法院的司法程序，更沒損害香港法院的獨立審判權和終審權。她說，釋法將有關決定權交給特首和國安委，法庭在尊重和執行特首及國安委作出相關決定的同時，並不影響其在獨立、公平、公正的原則下審理案件。

相關字詞﹕海外律師 陳清霞 梁愛詩 國安法釋法

上 / 下一篇新聞

陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照
陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照
反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定
反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定
理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著
理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著
刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年
刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年
東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式
東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式
教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬
教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬
醉酒襲兩同袍 再揭涉3項非禮 沙頭角指揮官控7罪今提堂
醉酒襲兩同袍 再揭涉3項非禮 沙頭角指揮官控7罪今提堂
控辯續商兩罪處理 阮民安欺詐煽動案再押後
控辯續商兩罪處理 阮民安欺詐煽動案再押後
黑幫漢遭兩刀手伏擊斬傷
黑幫漢遭兩刀手伏擊斬傷
老婦旺角遭貨車輾過不治
老婦旺角遭貨車輾過不治
17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱
17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱
原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度
原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度
快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降
快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降
私家車撞壆起火 途人助司機及時脫困
私家車撞壆起火 途人助司機及時脫困
涉游說馬家健認販毒 「師爺」擬認妨礙司法
涉游說馬家健認販毒 「師爺」擬認妨礙司法
考路試塞「茶錢」2000元 六旬漢囚4月
考路試塞「茶錢」2000元 六旬漢囚4月
將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」
將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」
港安醫院資助百童診治ADHD
港安醫院資助百童診治ADHD
為500元看守禁錮 少年判入教導所
為500元看守禁錮 少年判入教導所
踩單車婦自炒 昏迷直升機送院
踩單車婦自炒 昏迷直升機送院
大灣區GBA新聞：愈鬆綁愈冷清 商戶生意更遜疫時 政府派消費券振經濟 商家更盼減稅免租
大灣區GBA新聞：愈鬆綁愈冷清 商戶生意更遜疫時 政府派消費券振經濟 商家更盼減稅免租
大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%
大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回顧任議員一年 狄志遠話好敢言咁監察政府
【Emily】回顧任議員一年 狄志遠話好敢言咁監察政府
【Emily】灣仔快樂餅店將原區重開
【Emily】灣仔快樂餅店將原區重開
【Emily】4新丁議員申報 何敬康新界有農地
【Emily】4新丁議員申報 何敬康新界有農地
【Emily】3人獲委任「特首政策組」副組長
【Emily】3人獲委任「特首政策組」副組長
【Emily】香港國際象棋賽 11歲星選手膺棋王
【Emily】香港國際象棋賽 11歲星選手膺棋王
【Emily】球根植物展 香港公園下周開
【Emily】球根植物展 香港公園下周開