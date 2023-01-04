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東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式

【明報專訊】工聯會昨與運輸及物流局代表會面，討論連接安達臣及九東的交通接駁系統。局方經研究後，擬由政府全資興建，以「高架無軌捷運系統」取代重型鐵路系統發展東九龍線。新系統的彩虹東站，選址將設於已空置的聖若瑟安老院附近，距離港鐵彩虹站逾100米步行範圍，只行走彩虹至秀茂坪一帶，不會駁入將軍澳。當局考慮以輕鐵模式的智軌「ART」，或汽車模式的公交系統「BRT」興建，並以彩虹東為起點至秀茂坪，全程車程約10多分鐘。

車程10分鐘 最多載逾200人

政府《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，連接港鐵觀塘線和將軍澳線，但新方案放棄重鐵。工聯會昨稱，擬建的東九龍線最新計劃由彩虹東出發，途經彩雲站、順利站、順安站，並以寶達站作為終點，全程約4公里，料局方將聽取地區人士意見後，於年中公布可行研究報告。

工聯會立法會議員鄧家彪稱，按局方透露，東九龍線將不會採用隧道，並以輕鐵模式的智軌（Autonomous rail Rapid Transit，縮寫ART），或汽車模式的公交系統（Bus Rapid Transit，縮寫為BRT）興建，前者可承載200多名乘客，後者則可承載100多名乘客，兩者均設兩卡車，全程車程約10多分鐘。他又表示，按政府透露，彩虹東站選址將設於已空置的聖若瑟安老院附近，距離港鐵彩虹站逾100米步行範圍，惟局方至今未有透露項目造價，僅承認或須由政府全資興建。

鄧認為，由於本港人多密集，而且票價收益高，政府值得投資基建鐵路，以滿足東九龍居民的需要，故並不擔心由政府全資興建，會增加其財政負擔。他續說，彩虹東站選址理想，但同時建議政府在目前港鐵彩虹站，增加出口及加建隧道，以便利居民轉乘新系統。惟他同時稱，由於政府目前構思的走線屬單向系統，擔心居於中間站的居民未能順利上車；同時形容寶達站後是「掘頭路」，建議將線路延伸至慈雲山、藍田、油塘或將軍澳，創造雙向分流。

鄧家彪倡接駁慈雲山油塘

工聯會立法會議員陸頌雄認為政府基於消防理由未有考慮採用「單軌鐵路」技術令人失望。他指單軌鐵路的載客量比捷運多一倍，可容納近500人，有助緩解九龍東居民的交通需求；而且捷運的路軌闊約15米，需要興建天橋配合其獨立行駛，而單軌的只闊約5米，佔地面積較少，相信可減低興建成本。

九龍中立法會議員楊永杰對走線設計感失望，指黃大仙半山未有鐵路網絡覆蓋，漠視慈雲山、竹園的需求。

載客更多 陸頌雄：棄單軌失望

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，政府在規劃東九龍捷運仍以「運輸需求」帶動鐵路建設，令鐵路發展滯後。他又以將軍澳線為例，形容居民苦等30年才有鐵路，惟結果仍是「塞爆」，建議政府應以「基建先行」，以鐵路帶動經濟效益求。

相關字詞﹕東九龍 鐵路發展策略2014

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