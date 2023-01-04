刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年

被告趙浩楠（現年35歲）被捕後停薪留職，辯方求情稱他已婚、育有兩歲女兒，他不智犯案使他賠上穩定的職業，錯過和女兒相處的時間，他已感後悔及將會進修，懇求輕判。

控方呈新屋嶺帖文案供量刑

官稱本案程度較輕微

控方呈上稱新屋嶺扣留中心有示威者被性侵、呼籲到場包圍的「潘榕偉案」以供量刑考慮，又強調本案涉煽惑刺傷警員，與潘案嚴重程度相若，遭李官質疑未有熟讀案例。控方其後表示不便比較，李官聞言稱現時為21世紀，控辯雙方有責任協助法庭，「你哋覆核上訴唔係咁，好積極㗎喎」，「唔係好明點解（控方）唔喺原審好好協助法庭」。

李官判刑時指出，本案被告不是名人，帖文共4個回覆、34個正評及4個負評，回應不足50人；被告似乎不是發布單一帖文，他留下6個信息推廣帖文，提升激進程度。被告明顯因刺警案而發帖文，他沒有具體計劃，亦沒衍生嚴重襲警事件。

李官提及，潘榕偉案涉指「黑警」舊同學爆料等，相比之下本案較輕微，遂以監禁10個月為量刑起點，考慮到被告過去奉公守法，他將失去工作，並要和年幼女兒分離，除獲認罪減刑外，再酌情减刑1個月，判囚6個月。

案情指出，被告以名為「叻啦叻啦」的帳號發布該則帖文，有留言指「政府都諗咗好耐隻黑警死唔死好」，被告回應「所以點都醫到佢7月2先死」，又說「齊斬黑警 人人有責」。被告於3日後被捕，他稱受襲警事件及網上言論影響，一時貪玩犯案。

【案件編號：DCCC 161/22】