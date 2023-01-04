理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著

今續處理承認事實

本案共7名被告，各被控兩項暴動罪。昨認罪的3名被告為梁子揚（24歲）、許寧軒（20歲）及張達榮（20歲），3人承認於2019年11月18日在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。梁另承認同年11月17至18日，在同地管有一把士巴拿。3人涉另一項同年11月17至18日的暴動罪，預計存檔法庭。3人昨未正式定罪，獲准以原有條件繼續保釋。

控方讀出承認事實稱，2019年11月18日早上約8時，警方封鎖加連威老道與科學館道交界的理大一帶，大批示威者當中，有17人企圖從暢運道一帶逃離理大，包括認罪的3名被告，其間有人向警方防線投擲汽油彈及硬物。17人衝向科學館停車場，經後門入館，當時科學館不對外開放，警方掃蕩後拘捕他們，並撿走汽油彈及防護裝備等物資。

陳官對控方在案情中沒提及認罪被告的衣著、裝備感到不解，並稱「現場著咗咩衫，唔係要生安白造，有嘅話要寫落去嘛」，同時批評承認事實欠缺截圖及「精華片段」。陳官表示大環境並非本案爭議點，承認事實應針對3名被告的角色，指出他們的個別行為。

同案另外4名被告鍾民浚（30歲）、郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）及嚴家朗（28歲）未正式答辯，馬、嚴二人確診缺席聆訊；案件料押後下周一開審。

【案件編號：DCCC 190/21等】

（反修例風暴）