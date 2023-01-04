反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定

是否銷案 未提具體處理

警方昨日回覆查詢時稱，截至去年10月31日，共有10,279人因與反修例相關的違法行為而被捕，當中2915人已經完成或其司法程序正在進行；約900人的案件因為涉及「理大衝突」，案件性質嚴重且複雜，涉案證據數量龐大，需要較多時間調查。至於餘下約6000名被捕者，警方會審視這些案件的證據，考慮多項因素，包括案件的嚴重性，有需要時會徵詢律政司意見，將在短期內決定處理案件的方式，但未有提到具體是什麼方式，例如擱置調查或銷案。

上月中，張欣宇引述鄧炳強在前廳交流會時提到，警務處正檢視案件，會在數周內通知當事人檢控與否，至於當中有幾多人會被檢控基於檢視結果。狄志遠則引述與會的蕭澤頤稱，約6000名被捕人當中大部分個案性質輕微，將寬鬆處理，惟蕭未有提及具體數字，亦沒有明言是否不起訴。狄志遠昨日在記者會透露，將於今日再就此事與蕭澤頤會面。

據本報早前了解，警方目標在今年1、2月內完成處理情况較不複雜的案件，料大部分均會「擱置調查」，消息人士強調不等於「放生」被捕者，如果出現新證據，不排除重啟調查。

葉兆輝：倘銷案 對青年意義大

以往有聘請反修例運動出獄年輕人的葉兆輝形容，如果警方能銷案，帶來的意義重大，能夠消除年輕人的擔心。據他了解，有很多被捕的青少年因為不知何時被起訴，最後決定離港，特別是15至29歲的青年人。他認為若果警方能銷案，是踏出「正確嘅一步」，能幫助很多青年人完結了案件，「快快重新上路」。

（反修例風暴）