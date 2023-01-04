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陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照

【明報專訊】年屆90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，早前連同其他「612人道支援基金」的基金信託人，被警方國安處以涉違國安法為由拘捕。各人獲准保釋但須向警方交出旅行證件。陳日君昨現身西九龍裁判法院，據悉透過律師代表申請取回特區護照前往梵蒂岡，出席天主教榮休教宗本篤十六世的喪禮。閉門聆訊後，《港區國安法》指定法官羅德泉批准他取回護照和撤銷離港限制。

2020年涉串謀勾結被捕

2019年反修例運動期間成立的612人道支援基金，透過眾籌為被捕者及傷者提供法律及醫療援助。2020年5月10至11日，警方國安處以涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕4名基金信託人，包括陳日君、學者許寶強、歌手何韻詩和立法會前議員吳靄儀。資料顯示，國安處按照《港區國安法》第43條及《實施細則》附表二發出由裁判官簽發的通知書，要求被捕者向警方交出所有旅行證件。

同月24日，4人連同基金信託人何秀蘭和基金秘書施城威，各被起訴一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，罪名來自《社團條例》而非國安法條文。經審訊後，主任裁判官嚴舜儀裁定6人罪名成立，判5名信託人罰款4000元，基金秘書罰款2500元。

據了解，陳日君昨由律師代表，向國安法指定法官、主任裁判官羅德泉申請修改保釋條件，以離港出席本篤十六世的喪禮。律政司不反對，羅官批准陳日君取回護照和撤銷其離境限制。

據悉，陳日君今日（4日）將離港前往梵蒂岡，預料最快於本月8日回港，返港後須向警方交回護照。

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕西九龍裁判法院 保釋聆訊 陳日君 612人道支援基金 港區國安法

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