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2023年1月4日星期三
港聞二
陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照
反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定
理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著
刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年
東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式
梁愛詩：無理由反對釋法 人大處理精明
教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬
醉酒襲兩同袍 再揭涉3項非禮 沙頭角指揮官控7罪今提堂
控辯續商兩罪處理 阮民安欺詐煽動案再押後
黑幫漢遭兩刀手伏擊斬傷
老婦旺角遭貨車輾過不治
17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱
原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度
快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降
私家車撞壆起火 途人助司機及時脫困
涉游說馬家健認販毒 「師爺」擬認妨礙司法
考路試塞「茶錢」2000元 六旬漢囚4月
將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」
港安醫院資助百童診治ADHD
為500元看守禁錮 少年判入教導所
踩單車婦自炒 昏迷直升機送院
大灣區GBA新聞：愈鬆綁愈冷清 商戶生意更遜疫時 政府派消費券振經濟 商家更盼減稅免租
大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%
尊子漫畫
【Emily】回顧任議員一年 狄志遠話好敢言咁監察政府
【Emily】灣仔快樂餅店將原區重開
【Emily】4新丁議員申報 何敬康新界有農地
【Emily】3人獲委任「特首政策組」副組長
【Emily】香港國際象棋賽 11歲星選手膺棋王
【Emily】球根植物展 香港公園下周開
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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