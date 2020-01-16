大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%

汽車宅經濟撐內需 汽車零售額增6%

市統計局數據指出，汽車以及疫情下的「宅經濟」網購支撐起廣州內需。2022年首11個月，限額以上（年主營業務收入2000萬元及以上的企業）汽車類商品零售額按年增長6%，只較首10個月增速回落3.5個百分點；首11個月限額以上批發零售業網上零售額按年增長12.4%，比起首10個月增速只輕微回落1.4個百分點，而限額以上住宿餐飲的外賣收入則年增23.7%，雖比首10個月的年增26.4%稍遜，但仍有逾兩成增長。

從單月表現來看，去年10月中旬至11月底的疫情對消費零售打擊着實不小。廣州去年4月曾發生一波疫情，自6月開始見回暖。當月社會消費品零售總額達到904.95億元，到去年9月更達到高位的922.29億元，去年10月中旬又爆發疫情，11月整個月受全市多區封控及禁堂食等影響，消費零售總額持續向下，按年跌8.8%，跌幅與4月相若。

廣州市統計局表示，總體來看，2022年11月份是抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的時間，全市經濟面臨新考驗，接下來要在新調整的疫情防控措施帶動下，落實穩經濟政策和後續措施，穩住經濟發展，推動經濟加快恢復向好。

（廣州疫變‧系列三）