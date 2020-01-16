港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：愈鬆綁愈冷清 商戶生意更遜疫時 政府派消費券振經濟 商家更盼減稅免租

【明報專訊】去年11月30日，疫情肆虐個多月的廣州宣布優化防疫政策，變相解封，政府隨即推出多項刺激經濟措施。不過，隨着國家抗疫重心從防控感染轉到醫療救治，社會上確診新冠的市民不斷增加，疊加封控逾月的衝擊，令廣州市面的「煙火氣」未有如想像中快速恢復，甚至有商家覺得比之前更遇冷，亦認為政府的促消費措施有點「口惠而實不至」。有學者認為，現時關鍵是保企業現金流，透過多種方式的金融手段重新激發企業活力。

明報記者 陳子凌

廣州解封後的一個星期五，上下九步行街途人屈指可數，毛毛細雨令空蕩的路上顯得格外蕭瑟，附近不少商店食肆關門沒營業。有仍開舖的職員說，一部分店舖因為員工確診，也有部分或見生意冷清索性不開門，「這邊主要靠外來客生意，現在大家都不敢出門，過來的人肯定少」。

步行街門可羅雀 餐廳食客少外賣多

海珠區是今輪疫情封得最長時間的地區，位於江南西商圈的一間港式茶餐廳內，午市時段只有兩枱客人，老闆娘表示店面冷清得跟封控禁堂食無異，她指指水吧位，「這兩日都沒辦法做茶水，水吧同事『陽了』」，不過外賣生意倒是不俗，沒有食客的枱上擺着一袋一袋外賣，現在問題是缺騎手送外賣。

開放10多天後，廣州市出現奇怪現象，出街人少，點外賣人多，等待送出的外賣則更多。不少市民網上抱怨，叫外賣3小時都沒騎手接單，超市網購等兩天都沒法送到。外賣平台美團解釋，餐飲逐漸復蘇，消費者需求和信心也逐漸增加，令外賣訂單急增。茶餐廳老闆娘卻說，外賣增加是因為一部分人怕感染，不敢出街堂食，另有部分人確診，只能外賣。老闆娘續稱，騎手短缺是因為當中確診者也不少。食肆外賣單雖然增加，但亦有客人因無人送貨而退單，「一來一回，整體生意額其實沒增加多少」。

消費券只適用大商家 小商戶嘆難受惠

市面愈放開，市民愈不敢出門，對超市食肆而言還可以依賴外賣支撐，但對難靠外賣的行業情况變得更困難。「停業一個多星期迎來全市解封，本來覺得影響還不算大」，天河區酒吧街一間雞尾酒吧的負責人歐先生道，「解封後生意比疫情期間更差」，他說天河區於疫情後期才禁娛樂場所營業，停業前酒吧街客流還算可以，他的酒吧每晚至少能半滿。「至少有其他沒被封的客過來」，全市解封後「大家卻更不敢出門，不是怕感染就是被感染」。解封後兩星期，酒吧幾乎每晚零生意，粗略估計解封的12月生意額，要比疫情時的11月差至少三成以上。

就如何重振疫後經濟，廣州市政府採取對外搶訂單，對內促消費的舉措。前者透過包機參展、海外招商等為外貿出口、製造行業增加生意，以及強化招商引資；後者則是於12月再次發起「羊城歡樂購·冬日盛惠」活動，發放總額3000萬元（人民幣，下同）政府消費券，同時還聯合各大銀行，向消費者發放百萬元規模的數字人民幣紅包。此外政府亦策劃舉辦各式音樂會、美食活動、購物展等文旅活動，以及鼓勵市內各大商圈推出促銷活動，重啟潮流夜市、文創市集、主題嘉年華等，務求刺激市民消費意欲。

政府推出開分店補助 商戶嘆「自己都沒錢」

此外，市政府12月8日印發《廣州市加快推進商務領域居民生活服務業品質化發展的若干措施》（簡稱《措施》），針對餐飲、住宿、家政、美髮等受封控影響較嚴重的生活服務行業提供一系列扶持措施。其中包括按企業年營業額增長情况，最高獎勵200萬元、新設或升級門店分店等給予最高100萬元資金補助，又特許餐飲業在非主要行人路兩旁設餐車或快閃攤位臨時擺賣。此外，一些適合的路段允許設置夜間臨時泊位，以及在車位緊張區域的建築物旁行人路上加設車位，方便市民駕車外出消費。

髮型屋店主羅先生對於政府的措施不以為然，其店疫情前剛搬遷，開了一個月不到便要停業，「從11月9日一直至月底」，他表示為節省開支，辭退了一名員工，就算開分店或裝修門店有補助，「自己都沒錢」，他又抱怨業主沒減租，「政府帶頭讓小商戶可以減免租稅，這才叫直接有效」。

酒吧解封初期近乎零生意 除夕稍見起色

歐先生亦表示，就算可以街上擺餐車，「都是成本，又不是穩賺」，政府派發的消費券又只適用於大企業大品牌，小酒吧無法受惠，「更何况大家都不敢消費，你說消費券可以買100減50，但人家現在是連50元都不捨得花」。幸而，隨着今波疫情第一批確診者康復，聖誕及除夕廣州市面人氣終見起色，一些食肆再現排隊情况，歐先生的酒吧也在12月31日再次全場滿座，「雖然遲了一些，但希望當然是新的一年會愈來愈好」。

專家：應減企業營運成本等方式刺激經濟

廣州去年5月及今年4月左右曾發生較嚴重疫情，市政府兩度宣布減稅、降費、免租，但今次直到截稿仍未有相關行動。粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，疫後刺激經濟政策的着力點，應在提高企業抗風險能力，保企業現金流，通過包括降低運營成本和補充運營資金等多種方式去激發企業活力。香港中文大學（深圳）深圳數據經濟研究院科技金融研究中心主任吳海峰也表示，抓緊通過一些金融的槓桿措施以及社會力量推動，進一步加強對實體經濟的支持力度，會更有效幫助企業。

（廣州疫變‧系列三）

相關字詞﹕解封 廣州疫變系列 優化防疫 廣州疫情 大灣區

上 / 下一篇新聞

陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照
陳日君獲准離港弔唁前教宗 暫改保釋條件律政司不反對 4日後返港須交回護照
反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定
反修例6000被捕者 警：看嚴重性短期決定
理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著
理大案3人認暴動 官押後：不解控方案情沒提衣著
刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年
刺警案發帖稱「一齊斬黑警」 入境處職員認煽惑囚半年
東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式
東九捷運擬彩虹東起步 終點寶達 計劃政府全資興建 研智軌或汽車模式
梁愛詩：無理由反對釋法 人大處理精明
梁愛詩：無理由反對釋法 人大處理精明
教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬
教師不被官校聘任索償1600萬 官裁勝訴獲賠69.5萬
醉酒襲兩同袍 再揭涉3項非禮 沙頭角指揮官控7罪今提堂
醉酒襲兩同袍 再揭涉3項非禮 沙頭角指揮官控7罪今提堂
控辯續商兩罪處理 阮民安欺詐煽動案再押後
控辯續商兩罪處理 阮民安欺詐煽動案再押後
黑幫漢遭兩刀手伏擊斬傷
黑幫漢遭兩刀手伏擊斬傷
老婦旺角遭貨車輾過不治
老婦旺角遭貨車輾過不治
17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱
17法案通過僅兩記名 葉劉：今屆共識 稱不記名表決市民仍可問責 蔡子強：反映監察力度削弱
原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度
原定16法案僅半如期上立會 葉劉：抗疫影響政策局工作進度
快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降
快運一日兩班機艙壓異常 一折返一迫降
私家車撞壆起火 途人助司機及時脫困
私家車撞壆起火 途人助司機及時脫困
涉游說馬家健認販毒 「師爺」擬認妨礙司法
涉游說馬家健認販毒 「師爺」擬認妨礙司法
考路試塞「茶錢」2000元 六旬漢囚4月
考路試塞「茶錢」2000元 六旬漢囚4月
將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」
將院試用AI冷氣系統 15月省60萬電費 實時掌握製冷需要 免冷氣「開過龍」
港安醫院資助百童診治ADHD
港安醫院資助百童診治ADHD
為500元看守禁錮 少年判入教導所
為500元看守禁錮 少年判入教導所
踩單車婦自炒 昏迷直升機送院
踩單車婦自炒 昏迷直升機送院
大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%
大灣區GBA新聞：穗11月消費品零售持續向下 按年跌8.8%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回顧任議員一年 狄志遠話好敢言咁監察政府
【Emily】回顧任議員一年 狄志遠話好敢言咁監察政府
【Emily】灣仔快樂餅店將原區重開
【Emily】灣仔快樂餅店將原區重開
【Emily】4新丁議員申報 何敬康新界有農地
【Emily】4新丁議員申報 何敬康新界有農地
【Emily】3人獲委任「特首政策組」副組長
【Emily】3人獲委任「特首政策組」副組長
【Emily】香港國際象棋賽 11歲星選手膺棋王
【Emily】香港國際象棋賽 11歲星選手膺棋王
【Emily】球根植物展 香港公園下周開
【Emily】球根植物展 香港公園下周開