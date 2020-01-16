大灣區GBA新聞：愈鬆綁愈冷清 商戶生意更遜疫時 政府派消費券振經濟 商家更盼減稅免租

明報記者 陳子凌

廣州解封後的一個星期五，上下九步行街途人屈指可數，毛毛細雨令空蕩的路上顯得格外蕭瑟，附近不少商店食肆關門沒營業。有仍開舖的職員說，一部分店舖因為員工確診，也有部分或見生意冷清索性不開門，「這邊主要靠外來客生意，現在大家都不敢出門，過來的人肯定少」。

步行街門可羅雀 餐廳食客少外賣多

海珠區是今輪疫情封得最長時間的地區，位於江南西商圈的一間港式茶餐廳內，午市時段只有兩枱客人，老闆娘表示店面冷清得跟封控禁堂食無異，她指指水吧位，「這兩日都沒辦法做茶水，水吧同事『陽了』」，不過外賣生意倒是不俗，沒有食客的枱上擺着一袋一袋外賣，現在問題是缺騎手送外賣。

開放10多天後，廣州市出現奇怪現象，出街人少，點外賣人多，等待送出的外賣則更多。不少市民網上抱怨，叫外賣3小時都沒騎手接單，超市網購等兩天都沒法送到。外賣平台美團解釋，餐飲逐漸復蘇，消費者需求和信心也逐漸增加，令外賣訂單急增。茶餐廳老闆娘卻說，外賣增加是因為一部分人怕感染，不敢出街堂食，另有部分人確診，只能外賣。老闆娘續稱，騎手短缺是因為當中確診者也不少。食肆外賣單雖然增加，但亦有客人因無人送貨而退單，「一來一回，整體生意額其實沒增加多少」。

消費券只適用大商家 小商戶嘆難受惠

市面愈放開，市民愈不敢出門，對超市食肆而言還可以依賴外賣支撐，但對難靠外賣的行業情况變得更困難。「停業一個多星期迎來全市解封，本來覺得影響還不算大」，天河區酒吧街一間雞尾酒吧的負責人歐先生道，「解封後生意比疫情期間更差」，他說天河區於疫情後期才禁娛樂場所營業，停業前酒吧街客流還算可以，他的酒吧每晚至少能半滿。「至少有其他沒被封的客過來」，全市解封後「大家卻更不敢出門，不是怕感染就是被感染」。解封後兩星期，酒吧幾乎每晚零生意，粗略估計解封的12月生意額，要比疫情時的11月差至少三成以上。

就如何重振疫後經濟，廣州市政府採取對外搶訂單，對內促消費的舉措。前者透過包機參展、海外招商等為外貿出口、製造行業增加生意，以及強化招商引資；後者則是於12月再次發起「羊城歡樂購·冬日盛惠」活動，發放總額3000萬元（人民幣，下同）政府消費券，同時還聯合各大銀行，向消費者發放百萬元規模的數字人民幣紅包。此外政府亦策劃舉辦各式音樂會、美食活動、購物展等文旅活動，以及鼓勵市內各大商圈推出促銷活動，重啟潮流夜市、文創市集、主題嘉年華等，務求刺激市民消費意欲。

政府推出開分店補助 商戶嘆「自己都沒錢」

此外，市政府12月8日印發《廣州市加快推進商務領域居民生活服務業品質化發展的若干措施》（簡稱《措施》），針對餐飲、住宿、家政、美髮等受封控影響較嚴重的生活服務行業提供一系列扶持措施。其中包括按企業年營業額增長情况，最高獎勵200萬元、新設或升級門店分店等給予最高100萬元資金補助，又特許餐飲業在非主要行人路兩旁設餐車或快閃攤位臨時擺賣。此外，一些適合的路段允許設置夜間臨時泊位，以及在車位緊張區域的建築物旁行人路上加設車位，方便市民駕車外出消費。

髮型屋店主羅先生對於政府的措施不以為然，其店疫情前剛搬遷，開了一個月不到便要停業，「從11月9日一直至月底」，他表示為節省開支，辭退了一名員工，就算開分店或裝修門店有補助，「自己都沒錢」，他又抱怨業主沒減租，「政府帶頭讓小商戶可以減免租稅，這才叫直接有效」。

酒吧解封初期近乎零生意 除夕稍見起色

歐先生亦表示，就算可以街上擺餐車，「都是成本，又不是穩賺」，政府派發的消費券又只適用於大企業大品牌，小酒吧無法受惠，「更何况大家都不敢消費，你說消費券可以買100減50，但人家現在是連50元都不捨得花」。幸而，隨着今波疫情第一批確診者康復，聖誕及除夕廣州市面人氣終見起色，一些食肆再現排隊情况，歐先生的酒吧也在12月31日再次全場滿座，「雖然遲了一些，但希望當然是新的一年會愈來愈好」。

專家：應減企業營運成本等方式刺激經濟

廣州去年5月及今年4月左右曾發生較嚴重疫情，市政府兩度宣布減稅、降費、免租，但今次直到截稿仍未有相關行動。粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，疫後刺激經濟政策的着力點，應在提高企業抗風險能力，保企業現金流，通過包括降低運營成本和補充運營資金等多種方式去激發企業活力。香港中文大學（深圳）深圳數據經濟研究院科技金融研究中心主任吳海峰也表示，抓緊通過一些金融的槓桿措施以及社會力量推動，進一步加強對實體經濟的支持力度，會更有效幫助企業。

（廣州疫變‧系列三）