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【Emily】用慧科新聞網統計最高調低調議員 葉劉蘇長荣曝光率差27倍

【明報專訊】立法會「完善選舉制度」下，一眾議員唔經唔覺已經上任一年，Emily做咗個小統計，除咗已辭任同埋補選勝出嘅議員，統計其餘85名議員呢一年嘅傳媒曝光率。今次Emily利用慧科新聞網嚟計算，只計算香港地區嘅所有報刊同網站，發現曝光率最高嘅係身兼行政會議召集人嘅葉劉淑儀，有成2430次；最低嘅係選委會界別嘅蘇長荣，只得87次（見圖），兩者相差逾27倍。

根據Emily做嘅統計，曝光率最高嘅前10名議員當中，新丁議員佔少數，包括有工聯會黃國同埋民建聯梁熙，分別排第9及第10名；前5位都係大家好熟悉嘅議員。葉太就同Emily講多謝傳媒支持，相信係因為自己係資深議員，亦有多重身分，加上比較善用社交媒體，所以見報率比較高。

EQ：人多分薄咗

另一名曝光率比較高嘅議員葛珮帆（EQ）就話，𠵱家嘅立法會同過去唔同，以前議會會有議員透過激進嘅手法、用詞去爭取傳媒報道，如今立法會回歸理性，加上議員多咗、「分薄咗」，所以曝光率少咗都正常。不過，佢都同Emily講，覺得唔同議員都有自己關注嘅議題，好似創科、經濟等，但呢啲範疇嚴肅嘅議題，傳媒報道較少，而唔同議員有唔同專長，如果用曝光率衡量議員表現，覺得唔係好公道。

最低10人全屬功能界別選委會

睇番曝光率最低嘅10名議員，全部都屬於功能界別或選委會界別，而且新丁議員仲佔咗9位，大部分人都係得百幾二百次曝光率。其中曝光率排尾二嘅陳月明就同Emily解畫，話自己係新人、實事求是，呢一年比較關注自己政綱內提及嘅議案，所以冇刻意尋求見報，唔係好知曝光率嘅高低之分，佢強調喺立法會嘅出席率達百分之百，但話未來可以表現再主動啲。其他曝光率較低議員包括李惟宏、龍漢標、林新強等。

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