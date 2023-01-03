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2023年1月3日星期二
港聞二
黃照達稱反修例研究遭報警 浸大否認 黃：觸發辭教席移英 校方：一直護學術自由
國安公署成立兩年開網頁 羅列23「國安案」 涵煽動案
10官校上載國安教育報告 有中學辦親子製茶葉蛋
人復常倉鼠續禁 商會促解封 學者稱檢測後可放行 漁署：風險評估下季有結果
倉鼠佔生意逾三成 寵物集團嘆損失1400萬
倘無證明書國安委可介入 選委：「新情况」處理機制 陳弘毅：釋法只指海外律師
捱撞昏迷留院兩月 14歲濰仔出院團圓跨年
研究：港雨渠排大量微塑膠入海 城大團隊促改善排放技術 市民減用即棄膠
6明渠均含塑化劑 倡先處理始排海
網戀陷阱 冒牌虛幣平台騙男子18萬 2022首10月網上投資騙案增九成 涉款7.7億倍增
香港教區弔唁 讚當年為教會福祉退位 悼本篤十六世 周守仁：殿堂級神學家
中環電車撞人捲車底
大灣區GBA新聞：封區停擺50天 「中大商圈」商戶冀春來再戰 穗欲紡織生產遷清遠 專家憂難實行
大灣區GBA新聞：地攤聚集成商圈 海珠GDP命脈
大灣區GBA新聞：商圈停業對港設計師影響大 成本轉嫁消費者
政府提議案 投票近一色
網傳巴士翻側車長更表 遲14分鐘出車 工會：假日較趕
疑不當行車 的士互撼撞欄3傷
尊子漫畫
【Emily】用慧科新聞網統計最高調低調議員 葉劉蘇長荣曝光率差27倍
【Emily】見報主題不離「政治組織」 有議員變咗娛圈人？
【Emily】鍾庭耀任世界民研會長 繼續留港
【Emily】新年金多寶今攪珠 頭獎可達8000萬
【Emily】安心熱線周日停運 流動支援站拍烏蠅
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【明報專訊】（請看附圖）
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