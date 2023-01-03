網傳巴士翻側車長更表 遲14分鐘出車 工會：假日較趕

車長保釋 兩人仍留醫

網上流傳涉事車長的更表，顯示他當日早上9時許上班，曾駕駛3條不同巴士線，分別是23、82X及769P，涉事的796P巴士是當日他駕駛的第四程車，預計下午5時正由康城站開出往尖沙嘴東，惟巴士實際開出時間為5時14分，較原定延遲約14分鐘。

傳揸3條線 新巴沒回應

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明指出，巴士因路面阻塞令返回總站時間延誤，控制中心會根據情况調節，故車輛再開出時間會延遲，而延遲埋站或開出均涉多種不同因素，沒固定準則。他透露公司對行車時間有規定，周一至周五的時間會比較鬆動，惟周日及公眾假期會因應路面情况縮短，對車長帶來壓力，「啲人上慢啲（車長）都會唔開心」，同時削減休息時間，「去到站頭食支煙、行吓都無時間」。據流傳的更表顯示，涉事司機為「大啤」，一般「做完嗰轉standby等order（等指示）」，他們沒有固定分更及巴士線。陳認為難以推測事故原因，但相信事發時沒有超速，因車上裝有提示設備。