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網傳巴士翻側車長更表 遲14分鐘出車 工會：假日較趕

【明報專訊】元旦於將軍澳發生的新巴撞壆翻側「躺平」草叢意外，涉嫌危險駕駛被捕的55歲車長，獲准保釋候查，須於1月上旬向警方報到。意外中的12名傷者，10人經治理後已出院，其餘兩人仍留醫，情况穩定。網上流傳涉事車長的更表，顯示他當日駕駛3條不同巴士線，而涉事班次比原定時間延遲約14分鐘開出。有業界透露公司會在公眾假期縮短預定行車時間，會對車長帶來壓力。本報向巴士公司查詢，至截稿前未有回覆。

車長保釋 兩人仍留醫

網上流傳涉事車長的更表，顯示他當日早上9時許上班，曾駕駛3條不同巴士線，分別是23、82X及769P，涉事的796P巴士是當日他駕駛的第四程車，預計下午5時正由康城站開出往尖沙嘴東，惟巴士實際開出時間為5時14分，較原定延遲約14分鐘。

傳揸3條線 新巴沒回應

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明指出，巴士因路面阻塞令返回總站時間延誤，控制中心會根據情况調節，故車輛再開出時間會延遲，而延遲埋站或開出均涉多種不同因素，沒固定準則。他透露公司對行車時間有規定，周一至周五的時間會比較鬆動，惟周日及公眾假期會因應路面情况縮短，對車長帶來壓力，「啲人上慢啲（車長）都會唔開心」，同時削減休息時間，「去到站頭食支煙、行吓都無時間」。據流傳的更表顯示，涉事司機為「大啤」，一般「做完嗰轉standby等order（等指示）」，他們沒有固定分更及巴士線。陳認為難以推測事故原因，但相信事發時沒有超速，因車上裝有提示設備。

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