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香港教區弔唁 讚當年為教會福祉退位 悼本篤十六世 周守仁：殿堂級神學家

【明報專訊】天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）上周六（去年12月31日）離世，香港教區昨起在位於港島堅道的聖母無原罪主教座堂安排弔唁。現場設有簽名簿，並擺放本篤十六世的遺照。昨日上午陸續有教友進場，天主教香港教區主教周守仁前來弔唁，他說去年9月在羅馬時已得知本篤十六世病重，對其離世有心理準備，但依然傷感，認為對方是「殿堂級的神學家」，又說對方當年主動退休讓位非常勇敢，稱其當時面臨很多反對聲音，但仍從教會整體福祉出發，堅持辭職。

以愛為中心思想 有不足亦敢面對性侵醜聞

周守仁說，本篤十六世以「愛」作為中心思想，出任教宗後曾到訪納粹的煤氣毒室，受到很大衝擊並深感羞愧，其後在第一份通諭中表達「天主是愛」。周又說，本篤十六世生前喜愛彈琴，透過琴聲表達內心感情，稱他是一位理性的神學家，同時也是一個感情充沛的人。

周守仁亦表示，教會是「進程中的教會」，須不斷反省自身不足。談及神職人員性侵犯醜聞，他形容是這一代都感非常羞愧的情况，本篤十六世作為人，「有不足，但也很勇敢去面對，並嚴苛懲罰侵犯兒童的神職人員」。周說相信每個人在疫情下有自己的方式悼念本篤十六世。負責維持弔唁現場秩序的義工Eleanor說，昨上午約百餘人前來弔唁，相信明晚（周三）的彌撒會有更多教友到場。

教徒杜太昨亦在場擔任義工，她說本篤十六世離世前精神狀態一度好轉，因此聽聞其死訊時感「幾突然」，稱對方是一個平和的學者，具書卷氣，「你望到他時會感好平靜好舒服，他好像一名祖父般」，亦認為對方在一些事情上態度堅定，包括屢次評論中國宗教不自由等。

弔唁由昨早10時至明午5時，大禮安所彌撒明晚6時於聖母無原罪主教座堂舉行，屆時會網上直播。

相關字詞﹕周守仁 天主教香港教區 本篤十六世

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