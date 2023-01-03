香港教區弔唁 讚當年為教會福祉退位 悼本篤十六世 周守仁：殿堂級神學家

以愛為中心思想 有不足亦敢面對性侵醜聞

周守仁說，本篤十六世以「愛」作為中心思想，出任教宗後曾到訪納粹的煤氣毒室，受到很大衝擊並深感羞愧，其後在第一份通諭中表達「天主是愛」。周又說，本篤十六世生前喜愛彈琴，透過琴聲表達內心感情，稱他是一位理性的神學家，同時也是一個感情充沛的人。

周守仁亦表示，教會是「進程中的教會」，須不斷反省自身不足。談及神職人員性侵犯醜聞，他形容是這一代都感非常羞愧的情况，本篤十六世作為人，「有不足，但也很勇敢去面對，並嚴苛懲罰侵犯兒童的神職人員」。周說相信每個人在疫情下有自己的方式悼念本篤十六世。負責維持弔唁現場秩序的義工Eleanor說，昨上午約百餘人前來弔唁，相信明晚（周三）的彌撒會有更多教友到場。

教徒杜太昨亦在場擔任義工，她說本篤十六世離世前精神狀態一度好轉，因此聽聞其死訊時感「幾突然」，稱對方是一個平和的學者，具書卷氣，「你望到他時會感好平靜好舒服，他好像一名祖父般」，亦認為對方在一些事情上態度堅定，包括屢次評論中國宗教不自由等。

弔唁由昨早10時至明午5時，大禮安所彌撒明晚6時於聖母無原罪主教座堂舉行，屆時會網上直播。