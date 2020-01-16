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網戀陷阱 冒牌虛幣平台騙男子18萬 2022首10月網上投資騙案增九成 涉款7.7億倍增

【明報專訊】警務處網罪科公布最新數字，2022年首10個月網上投資騙案較2021年同期增加九成，有1503宗，而網上情緣騙案則微跌4.4%至1309宗，但兩類網上騙案錄得的損失分別增加逾一倍及兩成，高達7.7億元及5.8億元（見表）。其中一宗網上情緣騙案，事主經社交媒體認識異性，二人建立關係後，對方游說事主在假冒「Tidex」的虛擬貨幣平台投資，損失約18萬元。至於損失最大的一宗網上情緣騙案，同涉投資虛擬資產，女事主被騙約1500萬元。

年逾50的李先生（化名）任職飲食業，他在視像訪問中說，一名女子去年9月初經facebook主動結識他，初時與他傾談日常瑣事，後自稱任職美國一間伺服器公司，能獲內幕消息，介紹他在一個名為「Tidex」的虛擬貨幣交易平台投資。過程中，李需入帳至香港的個人戶口，將收據傳至平台，平台會顯示金額被兌換成「泰達幣（USDT）」，李便可以此投資其他虛擬資產。李在頭半個月投資名為「Sushi」的虛擬資產，帳面賺了6000至7000美元，至12月「Sushi」價值暴跌九成，李要求提款，卻不能再登入帳戶，始發現受騙。在4次投資中，他損失約18萬港元。警方表示有關網站是假冒平台，網址與真正的「Tidex」平台不同。

網上情緣事主最多失1500萬 最細13歲

同期最大宗網上情緣騙案亦涉投資虛擬資產。一名50多歲女子去年5月在網上認識一男子，對方游說她投資泰達幣期貨，她被要求分46次入帳至30個本地戶口，其後發現被騙，損失約1500萬元。至於同類案件最年輕受害人僅13歲，他經IG認識一名女學生，對方聲稱財困，騙去事主7000元。

不涉建立關係、純粹網上投資騙案中，最大一宗損失2000萬元，40多歲女事主去年初接到聲稱是舊同學的來電，游說她在平台投資虛擬貨幣，當她嘗試提取450萬元時，對方以需繳行政費、利得稅為由，再騙去她約1500萬元。

警籲搜域名 檢視投資平台

警方表示去年共展開20次行動，拘捕589人，涉811宗騙案，共涉4億元。網罪科警司范俊業稱，犯罪集團在境外犯案，令調查有很大挑戰，海外互聯網服務商亦未必提供協助。網罪科總督察葉卓譽建議市民透過域名搜尋器，檢視投資平台是否成立不久，並查看其他投資平台的貨幣升幅作比對。為增強公眾對網絡安全的意識，警方今年1月至3月將舉辦「全城守網運動」，宣傳滅罪信息。

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