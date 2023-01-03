港聞

港聞二

6明渠均含塑化劑 倡先處理始排海

【明報專訊】塑化劑是常用於塑膠產品的添加劑，會危害內分泌系統，對海洋環境和人類健康可能造成不良影響。城大研究發現，本港6條雨水渠均驗出塑化劑，當中以天水圍明渠含量最高，推算每年排放29.4公斤塑化劑到海洋，研究團隊建議政府對城市雨水進行適當的處理措施後才排放到海中。

城大研究團隊2021年雨季及旱季於6條明渠抽取水樣本，包括火炭明渠、北區梧桐河、天水圍明渠、屯門河、筲箕灣及葵涌雨水渠，結果發現，葵涌雨水渠塑化劑濃度最高，每公升3860微克，而北區的梧桐河驗出每公升672微克塑化劑，是6條中最低。團隊分析，雨水渠塑化劑濃度與周邊土地用途及人類活動強度有關。至於塑化劑來源，估計來自車輛輪胎磨損、工商業活動，以及大氣沉降等。

雨季濃度高旱季逾倍

研究團隊再根據每條雨水渠流量，推算得出天水圍明渠每年排放29.4公斤塑化劑，是6條中最多。另外，雨水渠於雨季排放的塑化劑濃度平均較旱季高1.67倍，估計雨季將地面更多污染物冲落明渠。

研究團隊認為，政府應考慮開發雨水收集、儲存及處理設施，以便在排放到海洋前先處理污染物，大眾亦應減少使用塑膠產品，並重用和回收廢塑膠，在源頭減少塑化劑排放。

相關字詞﹕塑化劑

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