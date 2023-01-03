研究：港雨渠排大量微塑膠入海 城大團隊促改善排放技術 市民減用即棄膠

污水廠級數愈高 除膠力愈強

微塑膠含有毒化合物，不易分解，會長期留在海洋，加上體積細小，易被海洋生物誤食，進入食物鏈，或影響人體健康。城大指出，過去研究發現，污水處理廠接收的污水含大量微塑膠，成為海洋微塑膠主要來源，然而香港採用「雨污分流」的城市管網系統，未經處理的雨水直接排入海洋，亦可能含有微塑膠，惟全球相關研究不多。城大海洋污染國家重點實驗室與渠務署合作，監察昂船洲、沙田及石湖墟污水處理廠，以及6條明渠（沙田火炭明渠、梧桐河雨水排水渠、天水圍明渠、屯門河雨水排水渠、筲箕灣愛賢街暗渠、葵涌葵涌道暗渠）排放的微塑膠含量，採集樣本工作於2021年進行，涵蓋雨季及旱季。

雨渠微膠體積大於污水廠

研究發現，處理級數愈高的污水處理廠，可過濾較多微塑膠，而3間污水廠中，以石湖墟的3級處理技術對微塑膠具更高效能的去除率，達到98%，另外兩間污水廠的微塑膠去除率則為九成以下。不過團隊以此推算，全港污水廠每日排放微塑膠量仍高達44.8億至268億粒，大部分樣本都是0.02至0.3毫米微塑膠，形狀以線或纖維為主。

至於另外6條雨水渠，推算每日排放2.24億至32.1億粒微塑膠，當中以天水圍雨水渠排放最多，每立方米約有2萬粒微塑膠，遠高於其他明渠，估計與水流速度較慢有利微塑膠積聚有關。雨水渠的微塑膠亦較大，長度介乎0.3至5毫米不等，顏色以透明為主。城大海洋污染國家重點實驗室前研究員、現澳門科技大學助理教授張凱表示，研究顯示本港污水廠及雨水渠都是微塑膠的重要來源，當中雨水渠輸送更多體積較大的微塑膠入海洋，情况不容忽視。

學者倡洗衣機裝過濾 環署稱效低

研究團隊認為，本港有需要改善污水及雨水的排放處理技術，以減少微塑膠污染。城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，過去有研究發現，洗衣過程會釋出微塑膠，若於家用洗衣機的排水口加裝過濾裝置，可減少微塑膠排放。

環保署表示，本港污水廠去除微塑膠能力在世界同類設施屬較高水平，排放濃度低於外國污水廠平均值；對於洗衣機加過濾裝置的建議，署方認為較大的微塑膠在污水處理的過程已被濾走，洗衣機加裝過濾裝置亦未必能有效隔去較細微塑膠。