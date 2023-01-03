捱撞昏迷留院兩月 14歲濰仔出院團圓跨年

記者昨到濰仔寓所採訪，他精神不俗，不時展露笑容，現可用拐杖輔助行平路及樓梯。留醫初期昏迷近兩周，曾要插胃喉無法進食，及後情况漸好轉，「我每日最期待都係聽到醫生講『出院』兩個字」。出院後他最想吃拉麵、雞蛋仔、格仔餅等，亦可再嘗母親煮最愛番茄蛋、薯仔燜豬肉等餸菜。事發後他特別感謝父母，「阿媽真係好頻撲」，感激報案的途人、救治自己的醫護，亦多謝好友、學校師生送上打氣字句及錄音。濰仔暫仍要等候物理治療，未能重回校園，曾擔心追趕不了學業而落淚，幸得家人、師生等鼓勵而振作，留院期間亦有接受紅十字會教師授課。

腦受損恐有後遺 母稱能行能思考已很感恩

彭母稱，濰仔上周五獲准出院返家休養，終放下心頭大石。濰仔腦部組織受損，已記不起事發詳情，亦因曾內出血身體大不如前，「𠵱家講嘢比以前都慢咗」，體內亦留有釘及鋼片，不過醫生建議除非影響日常生活否則「無謂捱多刀」，現時仍恐怕膝蓋、盆骨等嚴重受傷位置日後會有風濕等後遺症。不過她認為兒子能步行、思考，已非常感恩。