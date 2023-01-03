倘無證明書國安委可介入 選委：「新情况」處理機制 陳弘毅：釋法只指海外律師

本身是法律界選委的大律師馬耀添認為，今次釋法不能與剛果案直接對比，但認為釋法決定顯示，香港法院無向特首提出、而由國安委做決定，是日後處理「新情况新問題」的機制，並不限於海外律師參與國安案件問題。根據國安法14條及釋法決定，行政立法司法機構均須尊重及執行國安委決定。馬相信，經過今次爭議，檢控當局會更加留意，因國安案件是他們主導，若一早提出，未必發生今次爭議。

基本法委員會委員陳弘毅認為，釋法提及「該等問題」，只針對海外律師問題，並無處理到涉47條一般運作規則，法院保留解釋某案件中行為是否屬47條國安事宜，國安委無權干預。他舉例，若日後政府認為某案需由特首按47條發證明書，但法院不同意，政府可提請人大釋法。陳又強調，國安委並無權力修改《法律職業者條例》，必須立法會修改，也不能干預司法裁決。

譚惠珠：釋法「畫出腸」如何用權 無擴權

基本法委員會副主任譚惠珠認為，今次釋法沒擴大或加強國安委權力，只是「畫公仔畫出腸」，說清楚國安法47條和14條權力應如何運用。她說，若控辯雙方就特定問題是否涉及國家安全有爭議，最簡單方法是向特首取證明書，而非在法庭「糾纏」，因法庭未必掌握整個中國國家安全、國際社會潛伏危險、案件是否涉外等，她不認為做法削弱法庭獨立審判權。