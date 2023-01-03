倉鼠佔生意逾三成 寵物集團嘆損失1400萬

林偉傑說，公司營運很依賴小動物，以往倉鼠佔生意額三成多，漁護署去年初禁止細小哺乳類動物商業進口，除了倉鼠亦一度包括沒驗出新冠陽性的天竺鼠、龍貓和兔，過去11個月多間分店生意額比昔日同期共損失1400萬多元，「對我們好大打擊」。

政府去年初要求出售倉鼠的寵物店暫時停業，給各店1萬至3萬元特惠金，不過林偉傑說有分店花2至3個月才能符合當局衛生要求並復業，損失慘重。他原先經營14間店，包括Little Boss和I Love Rabbit，其中一間分店早前租約期滿，考慮到倉鼠進口禁令，市道不佳，不再續約。他現時有13間店，雖然經營艱難但沒裁員。

貨倉增設施供抽檢 爭得重售兔子龍貓

林偉傑透露，事後在大埔工廈貨倉增設檢疫設施存放進口小動物，當漁護署認為需抽樣檢測，他們就會配合，若驗出沒帶新冠，便在市面出售動物。他說檢疫設施已獲漁護署認可，多個月來運作順利，此安排亦讓店舖爭取去年8月重新進口和出售兔子、天竺鼠和龍貓，雖然成本增加，「但對衛生安全、對大家都好」。本身是香港寵物業商會會董的林偉傑形容現時「掙扎求存」，店舖租金壓力大，希望政府盡快放寬倉鼠進口禁令，經常有顧客查詢何時才有倉鼠。