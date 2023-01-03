人復常倉鼠續禁 商會促解封 學者稱檢測後可放行 漁署：風險評估下季有結果

明報記者 陳柔雅 何珮瑚

署方：充分證據倉鼠對新冠敏感

漁護署去年1月18日宣布禁止包括倉鼠在內的所有細小哺乳類動物商業進口。被問為何仍禁倉鼠進口，漁護署回覆本報解釋，已有充分證據顯示倉鼠對新冠病毒高度敏感，受感染的倉鼠可將病毒傳播給其他倉鼠和人類，因此仍維持對倉鼠商業進口的限制，又透露該署聘請的顧問正就進口倉鼠與新冠做風險評估研究，預計第二季有初步結果。

業界：再不放寬 行業慢慢消失

香港寵物業商會會董林偉傑經營Little Boss和I Love Rabbit寵物店，有分店於第五波疫情有倉鼠驗出陽性。林偉傑向本報稱近一年沒倉鼠進口，形容業界正經歷「冰河時期」，許多人心灰意冷。他說倉鼠在香港很受歡迎，以往佔其生意額三成多（見另稿），若再不放寬禁令，「好難生存，行業會慢慢消失」，不滿政府無視和冷待行業。

林偉傑說，近期政府不斷放寬對人的防疫措施，「人都可以通關，倉鼠卻未能入口，竟然一隻小倉鼠都容不下」，質疑進口禁令「好過時」，促盡快放寬禁令。

帶領研究團隊發現有倉鼠染疫後可感染人類的港大公共衛生學院教授潘烈文表示，部分動物感染新冠後或會導致病毒變異，認為現時入口倉鼠有一定風險，惟倉鼠感染Omicron後傳播力比Delta低，加上世界各地邁向復常，認為有關部門可先為倉鼠檢測病毒或例行檢查，確保無帶新冠就能入口。

有動物染後病毒變異 學者：要做足保險措施

潘烈文補充，現時學術界對於倉鼠感染新冠後病毒會否變異未有詳細研究，但北美洲白尾鹿感染新冠後病毒會變異，加上病毒變種後毒性會否增加、會否影響疫苗減死亡能力均屬未知數，故建議做足「保險措施」。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇去年曾讚揚港府撲殺倉鼠果斷和明智，當時他稱有倉鼠樣本出現基因突變，若產生傳染力更強的新病毒再傳染世界，後果可以很嚴重。事隔近一年，袁國勇認同現應容許作商業用途的細小哺乳類動物進口，但強調漁護署應為相關動物「hold and test」（檢測待行）。

至於其他細小哺乳類動物如天竺鼠、龍貓，漁護署表示，由於未有證據指出倉鼠外的其他常見寵物對傳播新冠具重要作用，同時世界動物衛生組織不建議在沒科學依據下對活生動物的國際運輸實施與新冠相關的衛生措施，故該署去年5月起已恢復簽發倉鼠以外所有細小哺乳類動物的商業進口證。

另外，漁護署去年初強烈建議市民交出指定日子後購買的倉鼠，截至去年4月4日，該署人道毁滅158隻由市民交出的倉鼠，當中一隻對新冠呈陽性。