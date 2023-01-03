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10官校上載國安教育報告 有中學辦親子製茶葉蛋

【明報專訊】《港區國安法》實施兩年半，全港學校每年須向教育局提交「維護國家安全及國安教育相關措施」年度報告。本報查閱所有官校校網，有8間官中和兩間官小已上載上學年報告。有官小表示，在數學科展示中國數學家的傑出貢獻，「鞏固學生對國民身分認同及自豪感」；有官中則表示，家校合作的措施包括家長積極參與茶葉蛋製作親子活動，與子女了解中國傳統文化。有議員認為學校多舉辦單次活動，缺乏有系統師訓，學生少有相關恆常課程。

教育局回覆，正整理學校提交的報告及工作計劃，局方會通過探訪及與日常溝通等，監察學校推行相關教育的情况和成效，並因應校本情况提出改善建議。

教育局前年發布《國家安全：學校具體措施》指引，要求全港學校同年8月須呈交首份報告，檢視現行國安教育；由去年起，學校每年11月底前須向局方提交上學年的國安年度報告及本學年的工作計劃，惟沒要求將文件上載校網。本報查閱全港30間官中，有8間（27%）已上載上學年報告；34間官小當中則有兩間（6%）已上載上學年報告，以盤點各方面國安措施（見表）。

沙官小數學科介紹中國數學家

在官小方面，沙田官立小學在上學年報告表示，在數學科展示及介紹中國數學家的傑出貢獻，鞏固學生對國民身分認同及自豪感。廣東道官立小學的報告表示，每周均舉行升旗禮，並於重要日子舉行「旗下講話」，升旗隊隊員表現理想。

英皇下架可能威脅國安書籍

官中方面，英皇書院上學年的國安報告長32頁，校方指副校長已將可能威脅危害國安的書籍及刊物下架；在買新書時，必須確保作者、出版機構及內容不會涉及危害國安的行為和活動。該校在報告附上「邀請校外人士及購買服務舉辦學校活動程序」，稱在活動期間如發現有宣傳政治信息、表達政治立場或訴求、危害國家安全或違法行為，負責老師須立即終止活動，向校長或副校長匯報以作跟進。

至於家校合作的措施方面，觀塘官立中學的報告表示該校家長積極參與茶葉蛋製作親子活動，讓家長和子女了解中國傳統文化，身體力行，「深化他們對中華文化的認識」。學與教方面，筲箕灣東官立中學表示，在中文、中史科帶領45名中三生參加「敦煌與故宮對話：飛越文化二千年」音樂會暨文化講座。

另外，九龍工業學校在報告附上該校教師問卷調查，反映57名教師中，81%（46人）表示該年曾參加教育局舉辦的《憲法》與《基本法》或國安教育有關講座、課程。逾九成教師同意或十分同意邀請嘉賓到校講解國安法，有助其向學生作國安教育，但有一人對此不同意。74%教師同意在教師發展日，由各科分享推行「國安教育課程框架」可幫助其了解校內實踐國安教育情况，亦有一人不同意。

議員稱欠有系統師訓及恆常課程

立法會教育事務委員會成員周文港認為，官中及官小正開始推展國民及國安教育，但多為單次活動的方式，「缺乏有系統的師訓活動，也較少為學生提供恆常課程，這些方面需要盡快加以補充」。教育界立法會議員朱國強認為，學校多舉辦講座和多元化國安活動，相信大家目標清晰，不會把內容東拼西湊寫進文件。

相關字詞﹕教育局 國安教育 港區國安法

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