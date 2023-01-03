國安公署成立兩年開網頁 羅列23「國安案」 涵煽動案

沒控國安罪 片段見陳浩天

國安公署網頁上載的片段中，亦引用壹傳媒創辦人黎智英等多名國安法被告，以及疑是香港民族黨前召集人陳浩天的素描圖畫。翻查資料，陳浩天於2019年8月1日（國安法未生效）在涉嫌藏有攻擊性武器案被警方拘捕，他當時在該案獲准保釋，至今未被起訴國安法控罪。

除了案例，國安公署網頁亦羅列有關國安法案件審訊的報道，以及內地官媒就外地國家安全相關報道。

鄭雁雄：透過網站接受監督

國安公署署長鄭雁雄表示，開設國安公署網站是要向公眾展示、交流國安公署學習國家主席習近平的中央治港方略體會等，展現國安公署堅決依法有效實施港區國安法、履行維護國家安全職責的成果和體會等。他又表示希望透過網站與公眾交流，聽取意見以及接受監督。

鄭雁雄稱，國安法實施以來，國安公署和國家安全委員會兩套機制積極有為，特區各司法、執法、管治力量依法履職，有力有效維護了國家安全。他說現時港區國安法「本來就該有、有了就見好、愈來會愈好」的共識正廣泛形成，逐步鞏固。