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黃照達稱反修例研究遭報警 浸大否認 黃：觸發辭教席移英 校方：一直護學術自由

【明報專訊】浸會大學視覺藝術院前助理教授、政治漫畫家黃照達日前接受訪問時提及，他於2021年就反修例運動期間湧現的文宣撰寫研究文章，內容涉「光復香港 時代革命」口號等，指校方高層報警舉報文章，事件觸發他同年辭任浸大教席及移居英國，認為事件反映本港學術界正在「墮落」。浸大昨日回覆本報稱，並未就事件向警方報案或交由有關當局處理，強調校方一直維護學術自由。

黃：文章原刊雜誌 已銷毁

浸大回覆，未就事件向警方報案或交由有關當局處理，又指浸大一直維護學術自由，並致力為教職員及學生提供合適的環境作研究、教學及學習 ，校方亦有責任確保校內一切活動皆合法。被問到有否特設部門審視學術研究的合法性，校方就此沒有回覆。

稱經視藝院總監得悉

黃：除非說謊或純放風警告

黃照達昨回覆本報稱，他曾撰寫短篇分析文章簡述2019年反修例運動的文宣與以往有何分別，原擬刊於與浸大合作的外國大學設計雜誌內，惟刊物未正式公開派發或發售，已因事件被銷毁。他說，於2021年11月底透過浸大視覺藝術院總監得悉，其文章被視為「可能有問題」及浸大校方已報警，事件驅使他同年12月下定決心辭任浸大教學工作及離港。他續稱，透過前同事得知警方曾向浸大查詢，惟事件最終沒再發展，「除非我的總監向我說謊，又或者他們純粹放風警告我」。

對於浸大回應「一直維護學術自由」，黃照達認為倘若如此，「那篇文章早已順利刊登」。

黃照達在國際關係學者沈旭暉於前日（1日）發布的YouTube訪談片段中提及，2021年他在《明報》刊登六格漫畫，遭警方發信批評他詆譭少年警訊會員，事件令他覺得「再畫落去，自己在香港的工作發展……去到一個位覺得冇乜可以再做」。不過，他稱真正觸發他離港的事件，為浸大就他有關反修例文宣的研究文章報警，自言離港時承受很大壓力。

繪畫政治漫畫多年，黃照達在片中自評過去10多年在浸大專業地教學，「課上很少談及自己的政治立場」，又形容事件令他見證香港學術界「很大的墮落或沉淪」，憂慮學者難以在香港做學術研究。他說曾掙扎留港與否，「我思考方法和取題材的手法，已習慣與世界和社會有關，若我留下來，不畫政治行不行？那我會頗辛苦，都幾做唔到自己」。

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相關字詞﹕黃照達 浸會大學 反修例

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