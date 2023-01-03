政府提議案 投票近一色

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，本港以往最大政治分歧為建制派與民主派，惟民主派缺席新一屆議會，分歧自然轉為階級利益主導。他又指出，建制派最根本原則是支持政府有效施政，因此即使政府提案包括勞工議題如取消強積金對冲，議員的投票取向也相對一致。

明報記者 鄭啟智

勞工議題今屆議會戰場 黃國：反映政治格局 勞工是少數

新一屆立法會議員上任首年，本報分析議員的投票取向，從熱度圖左方可見，今屆議員在議員提案的取態分歧較大，主要見於勞工議題，17項在記名表決被否決的議員提案中，至少11項涉及勞工權益，反對及棄權票最多的政府提案亦為取消強積金對冲。工聯會理事長黃國認為，數據反映今屆議會政治格局，勞工聲音是少數。勞聯議員林振昇指出，勞工議題是今屆議會的主要「戰場」之一，特別疫下在商界處境困難，對勞工議題反彈更大。

林振昇表示，數據與他的觀察脗合，勞工議題是今屆立法會爭議較大的「戰場」之一，指出疫情下營商環境轉差，令商界對勞工議題反彈更大。他續稱，大部分提交立法會的勞工議案會先在勞顧會討論及達成共識，惟部分新議員未必了解，增加議會分歧。他說，大部分議員均支持政府提出的勞工議案，惟在議員提案，他觀察不少沒有鮮明勞工或商界背景的選委會界別議員傾向投棄權票，估計他們欲避免「兩邊不討好」。

現時立法會內工聯會及勞聯共佔9席，林振昇及黃國均認為，今屆議會勞工聲音較弱。林振昇表示，以往部分泛民議員標榜代表基層，如果計及他們，過去代表勞工及基層的議員比例較今屆議會更多。黃國表示，會加強游說其他議員支持勞工議案，又期望政府能在勞工議題擔當更大角色，在推動保障勞工權益上發揮更大作用。

邵家輝：不記名通過不少有利勞工提案

對於多項涉及勞工議題的議員提案被否決，自由黨主席邵家輝指出，通常爭議較大的議案才會以記名表決，強調立法會過去一年以不記名方式通過不少有利勞工權益的提案，亦通過取消強積金對冲等保障勞工的政府法案。他反駁有意見認為勞工聲音在今屆議會較弱，稱倘從結果判斷，很多勞工議案獲立法會通過，反之商界爭取輸入外勞，至今卻未見成果。邵家輝認為，議會不應只有「單聲道」，勞工界及工商界等不同持份者意見有別是正常不過。

熱度圖右上方三角形一片深色，反映新選制下議員在政府提案的取態「清一色」，支持政府取態相近，有別於左下方顏色較淺，代表議員議案的分歧明顯較大。新思維狄志遠指出，去年立法會處理的政府提案主要涉及民生，爭議較小，但認為議會組成不夠多元，否則民生議題也會有更多火花。他表示，大部分議員不想拖垮有利民生的政府政策，因此政府提案的投票結果「清一色」，反觀議員在議員提案主要以界別利益出發投票，所以投票時有較大分歧。

立法會議員黃國及張欣宇則認為，分野源於兩者性質有異，議員議案不具約束力，最重要目的是容許議員表態及提出倡議，並非能否通過，與政府提案涉及施政的本質有別。張欣宇續稱，當局就政府提案經常接觸議員，費時費力拉票，所以議員大多支持。

蔡子強：最根本原則支持有效施政 取向一致

中大政政系高級講師蔡子強分析，新選制下民主派與建制派的對壘不再，階級利益分歧自然會在議會內突顯，勞工議題爭議突出，導致今屆議員的投票取向分歧見諸勞工議案。至於政府提案呈現「清一色」，蔡子強認為，建制派的最根本原則是支持政府有效施政，因此即使政府提案牽涉分歧較大的勞工議題，議員投票取向也十分一致。

對於大部分政府提案均以大比數通過，新民黨主席葉劉淑儀認為，過去一年政府提交立法會的議案數目不多，而且爭議不大，多數是技術性或恆常議案。

去年立會268次表決 35次記名

去年度立法會共表決268次（撇除縮短表決鐘聲議案），其中35次為記名表決，包括政府架構重組、取消強積金對冲法案、《2022年撥款條例草案》（預算案）等8項政府提案，以及27項議員提案。本報整理並統計全部90名議員在35次記名表決的投票數據，再分析他們的投票意向相似程度，以熱度圖呈現。

投票意向相同是指兩名議員在同一表決中，一同投下贊成、反對或棄權票，同時缺席則不會計算在內。每個小方格代表該方格所屬橫軸與縱軸兩名議員投票取向的相似程度，顏色愈深代表投票意向愈相似。橫軸與縱軸的議員排序相同，並按其政治聯繫排列。熱度圖內，中間斜線未有列出數據，這是基於該位置的縱橫軸均為同一議員。斜線分隔的右上方三角為政府提案的投票數據，左下方則為議員提案的投票數據。

需要留意的是，今屆立法會大部分表決均以不記名方式進行，即代表在席議員取態一致，由於立法會就不記名表決未有記錄議員各自投票意向，因此今次統計未能計算在內。